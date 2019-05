Primele „divorțuri” la Crișul

Chișineu Criș. Finalul campionatului a fost acum aproape o săptămână, iar astăzi, conducerea clubului Crișul a avut o ultimă întrevedere cu jucătorii. Au participat aproape toți elevii lui Adrian Abrudean, care a fost confirmat pe banca tehnică și sezonul viitor, deși a avut ofertă concretă de la Național Sebiș.

La finalul întâlnirii de azi, managerul general al clubului, Daniel Cherecheși (foto) a tras concluziile: „A fost un an bun pentru noi, ca echipă nou-promovată. Am cochetat multe etape cu locurile fruntașe, am adus multă lume la stadion și asta e cel mai important lucru. Acum, la final de stagiune, țin să le mulțumesc tuturor celor care au fost lângă noi, sponsorilor, dar mai ales primarului Gheorghe Burdan și Consiliului Local Chișineu Criș. Pot să vă spun că nu mai fac parte din lot portarul Mucha, dar și jucătorii de câmp Lezeu, Lazăr, Matei, Ianc, Maghici și Gâlcă. Unii sunt la final, iar ultimilor doi vreau să le mulțumesc pentru faptul că au pus osul la promovarea în liga a III-a”.

Un caz mai special este Bogdan Bozian, căruia i s-a propus rezilierea pe cale amiabilă (la fel ca și celor mai sus menționați, care erau încă sub contract cu Crișul), însă jucătorul se mai gândește dacă acceptă sau nu.

La capitolul sosiri, Cherecheși a declarat că nu e cazul să fie ceva „bătut în cuie”.