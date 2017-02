Primele drumuri vizate de reparaţii

Bugetul judeţului Arad urmează să fie aprobat în următoarele săptămâni, aşa că cei de la Consiliul Judeţean Arad trebuie să se apuce de treabă. Deşi se plâng că nu prea mai avem bani de investiţii, reprezentanţii CJA au stabilit nişte priorităţi. Iar una dintre direcţiile de investiţii este infrastructura rutieră. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Sergiu Bîlcea, a efectuat o vizită de lucru pe drumurile Sântana-Pâncota şi Pâncota-Seleuş, drumuri care vor fi reabilitate în acest an pe fondurile proprii ale CJA. „Pentru drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni aşteptăm finanţarea europeană în cadrul POR 2014-2020. Dar până vor veni fondurile şi vom demara lucrările, trebuie să le oferim arădenilor o variantă de circulaţie dintre Arad spre zona Ineu-Sebiş. Aşa că am decis să finanţăm reabilitarea drumului Sântana-Pâncota. În acest fel, vom avea o rută foarte bună, respectiv Arad-Zimandu Nou-Sântana-Pâncota. Şoseaua Arad-Zimandu Nou-Sântana este una foarte bună, aşa că acum vrem să lucrăm pe bucata Sântana-Pâncota. Astfel, cetăţenii vor avea drumuri foarte bune spre Ineu. Într-adevăr se face un mic ocol, dar aceasta este singura variantă până când drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni va fi modernizat”, a spus Sergiu Bîlcea. Tot din fonduri proprii va fi reabilitată şi bucata Pâncota-Seleuş. Drept urmare, cei care vor circula pe ruta Arad-Zimandu Nou-Sântana-Pâncota-Seleuş vor avea condiţii foarte bune. Teoretic, modernizarea bucăţilor de drum menţionate mai sus va demara în acest an.

Şi banii europeni

Revenind la drumul Arad-Şiria-Pâncota-Buteni, acest drum a fost propus pentru finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Costurile estimative pentru modernizarea acestei şosele sunt de aproximativ 30 de milioane de euro. Sergiu Bîlcea a spus că „sperăm ca în acest an să realizăm toţi paşii birocratici, iar la începutul anului 2018 să demarăm lucrările”. În teorie, şoseaua va fi gata prin 2020. Aşadar, mai avem de aşteptat câţiva ani până vom circula pe un drum decent pe ruta Arad-Şiria-Pâncota-Buteni.