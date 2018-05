Primele emoții la Miss 7 Continente

La Bodrum (Turcia) sunt prezente, până în 16 mai, cele mai frumoase femei de pe cele 7 continente, România fiind reprezentată de arădeanca Lavinia Ichim.

Înainte de a pleca spre Turcia, Lavinia a declarat pentru Aradon / Jurnal Arădean: „Rochiile de seară pentru concurs au fost asigurate de Oana Șeran, iar costumul național va fi unul oltenesc, care are o vechime de aproximativ 100 de ani. Ținutele pe care le voi purta în cele zece zile de concurs sunt semnate de: NousMode, Arina Varga, Beatrice Gale, Cristina Borha, Ally Swimwear și Ballima, accesorizate de: Jamais by Rada Ureche, YouBoutique și Cristina Cupar Bags. De înfățișarea mea au avut grijă: Atelier Paris, Salon Shaer, Rumix Dental, Dermahealth, Sonnenline și Ale’s Studio. Mulțumesc pentru sprijin: Kia Motors Arad, Mans Style Fashion, Sergiu Daniel Photography, Avon, Explore Voyage și tuturor persoanelor care m-au sprijinit și au încredere deplină în mine”.

„Miss 7 Continents 2018 & Photomodel of the World” are ca probe: costum național, rochie de seară, costum de baie și interviu, organizatorii notând, alături de calitățile fizice, abilitățile de comunicare ale concurentelor, carisma și simțul umorului.

Lavinia Ichim (22 de ani; 180 cm, măsuri 88-64-92) a fost, în 2015, emisara noastră la Miss Model of the World, desfășurat în China.

Videoclip de prezentare

De remarcat că în videoclipul de prezentare, alături de imagini cu frumoasa arădeancă – de pe podiumuri de modă, mai mult sau mai puțin convenționale, sau din concursurile de miss – sunt prezentate și frumusețile României, de la Transfăgărășan, Sfinxul, Castelul Corvineștilor, până la litoralul Mării Negre sau Delta Dunării.