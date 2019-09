Primele puncte, dar ce emoţii!

În repriza secundă, gazdele au ţinut de rezultat, hunedorenii nereuşind să ameninţe în prea multe rânduri poarta adversă, chiar dacă au avut superioritate numerică.

Pentru Lipova au pus umărul la primul succes al sezonului: Iliescu – Nagy, Polgar, Bercu, Filimon – Prună (min. 73, Vlad), M. Popa (min. 83, Simion), Lazea, D. Rusu (min. 77, Banyoi) – Istrate, Sulea (min. 31, Dobrean).

„Am știut că dintr-o pasă proastă ieșim doar cu suferință. E bine că am câștigat, am jucat o oră în zece oameni, a trebuit să stăm cuminți și să mizăm pe contraatac. Până la urmă, e important că am marcat și am câștigat, chiar în inferioritate numerică și avem moral pentru următoarele partide”, a spus Flavius Sabău, tehnicianul „şoimilor”.