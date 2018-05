Primul clopoțel la școala „Romul Motorca” din Agrișu Mare

După 10 ani

Primarul Comunei Târnova, Florin Farcașiu, relatează despre lungul drum dintre momentul deciziei de a construi școala până la definitivarea proiectului. Începutul a fost în 2008, în cadrul unui proiect local, cu sprijin guvernamental. În 2009, după ce clădirea a fost ridicată „în roșu”, a fost preluată de către Consiliul Județean, în baza unei Hotărâri de Guvern cu aplicabilitate la nivel național. Din păcate, acest lucru nu a ajutat prea mult, construcția rămânând la stadiul din momentul preluării. Drept urmare, s-au făcut demersuri pentru ca proiectul să revină comunei, iar acest lucru era pe cale de a se realiza. Între timp, însă, a survenit celebra dizolvare a Consiliului Local Tîrnova, așa că, neavând cine vota preluarea, lucrurile au rămas în aer.

Prioritate

Florin Farcașiu: „După alegerile locale din 2016, imediat după începerea noului mandat, s-a votat în noul Consiliu Local preluarea școlii. Continuarea lucrărilor la aceasta a devenit prioritatea numărul 1. Oamenii nu mai aveau răbdare, școala nouă era o necesitate acută, în condițiile în care școala veche era neîncăpătoare pentru numărul foarte mare de elevi. Ca să vă dați seama de situație, vă spun că Agrișu Mare este pe primul loc în județ în ceea ce privește raportul între numărul de elevi și numărul de locuitori. Am fost nevoiți să facem tot felul de „artificii”, am făcut școală într-o parte a Căminului Cultural, am extins grădinița.ne-am descurcat foarte greu. După preluarea școlii, am demarat proiectul pe PNDL, în cursul anului 2017 am semnat contractul de finanțare, iar în decembrie 2017 am semnat contractul de execuție. I-am explicat constructorului că dorim cu orice preț ca școala să fie gata la sărbătoarea comunei, acesta a înțeles și s-a implicat exemplar în realizarea acestui obiectiv. Toată iarna, după ce s-au montat geamurile termopan și s-au adus suflante cu aer cald, s-a lucrat la interior, iar în primăvară s-a trecut la exterior. De ziua comunei, a avut loc recepția”.

De ce „Romul Motorca”?

„De departe, părintele Romul Motorca a fost cea mai marcantă personalitate a localității. A fost ctitorul monumentalei biserici din Agrișu Mare, parohie în care s-a născut și în care a păstorit fără întrerupere 45 de ani. În 1936, când a făcut biserica, a primit cea mai mare distincție, „Coroana României” în rang de cavaler”, explică primarul motivul pentru care Consiliul Local a votat, în unanimitate, ca școala să se numească „Romul Motorca”. Pe frontispiciul școlii este un imens medalion din bronz cu chipul părintelui.