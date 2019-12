Primul concert cu orgă, la Filarmonică!

Concertul de joi al Filarmonicii de Stat Arad va fi unul special, urmând a fi folosită pentru prima dată orga recent montată în sala de spectacole. Organista Miklós Noémi va veni de la Cluj pentru a concerta alături de Orchestra Simfonică și ceilalți doi invitați ai acesteia: violoncelistul Radu Sinaci și dirijorul Daniel Manasi. În programul concertului se regăsesc Passacaglia și fuga în do minor BWV 582 (Johann Sebastian Bach), 12 Pièces nouvelles pour orgue: In paradisum (Théodore Dubois), Preludiu și fuga pe tema B.A.C.H. (Franz Liszt), Concertul nr. 1 în la minor pentru violoncel și orchestră op.33 şi Simfonia nr.3 în do minor „cu orgă” op.78 (Camille Saint Saens). Concertul va avea loc joi, 12 decembrie 2019, începând cu ora 19.

Orga filarmonicii este compusă din peste 15 mii de elemente şi cântăreşte peste 13 tone. Investiţia, susţinută din bugetul local, se ridică la aproximativ trei milioane de lei. Cu toate că instrumentul a fost montat în sala de concerte în urmă cu câteva luni, acesta a trebuit să se acomodeze la condiţiile de temperatură şi umiditate din sală, o mare parte a componentelor fiind din lemn. Dorinţa de a avea o orgă în Palatul Cultural a apărut chiar în perioada în care clădirea era edificată. În perioada inaugurării palatului, în 1913, la Arad s-a organizat o chetă, pentru strângerea banilor necesari achiziţionării instrumentului. Însă Primul Război Mondial a făcut ca fondurile adunate de la arădenii iubitori de muzică să fie folosiţi pentru a-i ajuta pe cei rămaşi orfani, văduve sau pe nevoiaşii lăsaţi în urmă de marele război.