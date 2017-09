PRIMUL CONGRES INTERNAȚIONAL AL GRĂDINILOR BOTANICE DIN REGIUNEA DANUBIANĂ „Transdisciplinaritate în Știința Plantelor”, în organizarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, CASEE, EPSO, AGBR şi Academia Română-secţia Biologie

Partenerii congresului sunt importante instituţii europene şi internaţionale precum, ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe (Viena), European Plant Science Organisation (Bruxelles), Association of Botanical Gardens of Romania, The Romanian Academy – Biological Sciences Section.

La congres participă personalităţi şi cercetători din Austria, Germania, China, Japonia, Olanda, Portugalia, Italia, Polonia, Serbia şi Republica Moldova, România, directori de Grădini Botanice şi Instituţii de Cercetare din domeniul Biologiei vegetale.

Obiectivul primului Congres Internațional al Grădinilor Botanice din Regiunea Dunării este de a oferi un forum comunității academice din Europa centrală și de Est, în domeniul transdisciplinarității științelor plantelor din domeniile: anatomie, morfologie, genetică și fiziologia plantelor, protecția mediului înconjurător și educația ecologică. Un alt obiectiv este rolul grădinilor botanice ca centre de Biodiversitate şi protecţie a genofondului vegetal, biochimie vegetală, biotehnologie vegetală, fitochimie și fitomedicină.

Organizatorii au pregătit un program ştiinţific, cu șase sesiuni tematice paralele și o sesiune de postere, oferind o gamă largă de oportunități pentru a îmbunătăți și îmbogăți experiența profesională.

Secţiunile congresului sunt: Conservarea biodiversităţii: specii şi habitate; Diversitatea structurală şi funcţională a algelor, fungilor şi plantelor; Culturi de ţesuturi vegetale; Fitochimie şi fitomedicină; Laboratoare hortulane: Grădini şi experimentare în ştiinţa modernă timpurie.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte de onoare al Congresului, ne-a declarat: „Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este o instituţie implicată în „Strategia Dunării”, obiectiv central al Uniunii Europene, fiind membră a Catedrei Internaţionale SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării), prin cursurile de formatori organizate pentru aceste strategii la Arad. Universitatea este membră a Conferinţei Rectorilor Danubieni, a Academiei Europene pentru Ştiinţă şi Arte din Salzburg, care organizează, în luna septembrie, la Belgrad, Congresul Strategiei Dunării, unde UVVG va participa la lucrări, cooperează cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, prin programul: Studii avansate Dunărene – Marea Neagră „DANUBIUS – RI” (Research Infrastructure) de la Murighiol”.

Daniel Albu