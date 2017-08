Primul derby arădean în liga a III-a

Sâmbătă, de la ora 17, la Cermei se joacă primul derby al judeţului din liga a III-a. Echipa „sămădăilor” primeşte vizita nou-promovatei Şoimii Lipova, într-un meci ce se anunţă atractiv.

Ambele echipe vin după rezultate de egalitate în runda inaugurală, şansele părând egale, Şoimii având, însă, un buget mult mai mare decât cei din Cermei.

Bulza aşteaptă victoria

Preşedintele celor de la LT Cermei, Petru Bulza spune că echipa sa începe să arate tot mai bine şi vrea toate punctele.

„Aşteptăm un adevărat spectacol, ne dorim victoria, asta e clar. Aşteptăm adversarul ca pe oricare altul, nu e un meci special. Nu pot spune că acest derby arădean a venit prea repede, trebuia să jucăm şi cu Lipova cândva. Chiar dacă nu suntem, încă, la nivelul aşteptat, începem să arătam bine. Despre Lipova, ce să spun, e o echipă bună, care are o susţinere extraordinară, cine nu şi-ar dori aşa ceva? Noi, dacă am avea banii lor, am avea alte aspiraţii. Deocamdată, ne mulţumim cu un obiectiv pe care îl putem atinge, adică locurile 1-8. De altfel, anul trecut am avut acelaşi ţel şi am terminat campionatul în obiectiv” – ne-a declarat Petru Bulza.

„Nou suntem outsideri”

De cealaltă parte, preşedintele celor de la Şoimii Lipova, Radu Pop a spus: „Mergem ca outsideri la aces meci, echipa din Cermei porneşte favorită. Are experienţa unui an în plus în liga a III-a, joacă acasă şi va avea publicul în spate, ceea ce va conta destul de mult. Suntem încrezători, însă, că putem obţine un rezultat bun, am jucat bine şi cu Lugojul. Nu contează ce am făcut în Cupă, deşi am bătut 3-0, acum se joacă pe puncte, orice este posibil”.

Au plecat Gurban şi Vereş

O ştire de ultimă oră de spune că LT Cermei s-a despărţit de doi jucători, chiar la începutul săptămânii. Gurban şi Vereş au cerut rezilierea contractelor, iar conducerea a considerat că „dragoste cu forţa nu se poate” şi i-a lăsat să plece.

„Am realizat contractele pe cale amiabilă, nu mă aşteptam, deoarece aveam o relaţie bună cu ambii jucători. Prin aceste plecări, ne vedem obligaţi să aducem ceva în locul lor” – ne-a declarat preşedintele Bulza.