Pristerul din Cimitirul Pomenirea dă pe dinafară

Arad. Mai mulți arădeni ne-au contactat pentru a ne cere ajutorul. Este vorba de Cimitirul Pomenirea, mai exact de ultima investiție a Primăriei Municipiului Arad, o investiție recentă în care s-au cheltuit aproximativ 1,4 milioane de lei din bugetul local pentru construcţia unei noi capele mortuare în cimitir. Lucrarea arată bine, toaletele la fel, problema se trage de fapt de la pristerul construit lângă capelă, la nici doi metri de clădire. Vorbim de un prister de 200 de litri, unul mult prea mic și care se umple tot la două zile. Rezultatul? Un miros greu de suportat chiar și iarna. Arădenii sunt revoltați și vor să știe dacă problema va fi rezolvată până vine vara, când, spun ei, mirosul va fi de nesuportat.

Pristerul dă pe dinafară

Am luat legătura cu directorul Gospodăriri Comunale Arad, Tiberiu Ciul, care ne spune că este vorba de investiția Primăriei și nu poate să ne spună decât că au început deja lucrările la un al doilea prister, unul mult mai mare, de 2 metri cubi, adică de 2.000 de litri, față de 200 de litri,cât avea primul construit. Ne-am deplasat în locul indicat și am am văzut că țeava a fost deja trasă la noul prister și îngropată, dar și cum doi muncitori puneau cofragul în jurul viitorului prister. Angajații cimitirului ne-au confirmat faptul că fosa septică veche e mult prea mică și că tot la două zile pristerul dă pe dinafară. Cu noul prister, problema va fi rezolvată, iar de vidanjă nu e nicio problemă, deoarece Gospodărirea Comunală Arad dispune de un astfel de utilaj cu care să golească periodic pristerul.

Pristerul, cea mai bună soluție

Am mers mai departe pentru a clarifica situația, spre Primăria Municipiului Arad, știind că noile normative ale Uniunii Europene interzic construirea unui prister dacă există în zonă canalizare. Și în zona Pomenirea există pe ambele părți ale cimitirului, atât pe Calea Bodrogului, cât și pe strada Pădurii.

Primăria invocă mai multe motive din cauza cărora s-a ales construirea unui prister și nu s-a ales varianta ca toaletele din capela nou renovată să fie legate direct la canalizare. Cel mai important dintre ele, diferența de nivel, cimitirul fiind mult mai jos, plus că era complicat sa se realizeze o subtraversare pe sub liniile de tramvai. Era nevoie și de achiziționarea unei pompe. „S-a ales o soluție care să corespundă din toate punctele de vedere și să poată fi realizată într-un timp relativ scurt”, a specificat Ralu Cotrău.

Luna aceasta va fi gata

„În acest moment se construieşte o nouă fosă septică, având o capacitate suficient de mare încât să preia toate deşeurile menajere ce provin de la grupurile sanitare amenajate în noua capelă a cimitirului. Lucrările ar trebui să se încheie până la finele lunii martie”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad. De ce nu a fost construită o fosă septică de capacitate mare din prima nu am mai întrebat deoarece o considerăm o întrebare retorică.