Problema gunoiului izbucneşte din nou

ARAD. Nu se liniştesc apele în privinţa gunoiului din judeţul Arad. Nici dispariţia firmei GSU, nici contractele noi încheiate de primării, nici măcar legea nu par să „îngroape” problema deşeurilor. Ultimul episod al războiului gunoaielor s-a petrecut sâmbăta trecută, când maşinile încărcate cu deşeurile colectate de pe raza comunei Zăbrani nu au fost primite de niciuna dintre staţiile deţinute de FCC. De ce? Pentru Marian Toader, primarul din Zăbrani, cel care a procedat ca atare, acesta a fost motivul: „Cei de la FCC Environment se cred pe moşia proprie şi fac ce vor la Arad, pentru că unii le-au dat nas şi se simt protejaţi. Am colectat sâmbătă gunoiul de pe raza comunei Zăbrani şi am vrut să-l ducem la Arad. Am fost refuzaţi şi ne-au trimis la staţia de la Bârzava. Când a ajuns mașina acolo, șoferul a fost informat că nu poate descărca gunoiul fiindcă nu are notă de comandă. M-am dus personal la Bârzava, am semnat nota de comandă, dar am fost din nou refuzat, pe motiv că nu am pus ştampila. Drept pentru care am descărcat gunoiul în faţa porţii, pentru că aşa nu se mai poate. (…) Nu avem nicio datorie la FCC, suntem cu plăţile la zi, deci nu au niciun motiv să nu ne ia gunoiul”.

Marian Toader spune că nu îşi poate explica de ce nu le este permisă descărcarea deşeurilor la niciuna dintre staţii. Şi mai spune că va face tot posibilul ca firma care deţine staţiile de gunoi să fie trasă la răspundere. „Vom face demersuri la toate instituţiile abilitate pentru ca FCC să răspundă pentru aceste abuzuri, iar firma să fie obligată să ne trateze conform legii, nu după bunul lor plac. Pe lege, nu au voie să refuze preluarea deşeurilor, acesta fiind un serviciu de utilitate publică. Mai mult decât atât, noi, localităţile din zonele 2 şi 5, unde a activat GSU, suntem sub incidenţa stării de urgenţă. FCC este obligată să ne preia deşeurile. Mai ales că suntem cu plăţile la zi, nu avem întârzieri”, a mai spus primarul din Zăbrani.

Se convoacă ADI

Marian Toader merge chiar mai departe şi a solicitat convocarea ADI Deşeuri, organism care supraveghează implementarea master planului de deşeuri. „Vineri se va convoca ADI şi voi propune sesizarea Guvernului şi a tuturor instituţiilor abilitate pentru verificarea activităţii celor de la FCC. Nu putem fi trataţi chiar aşa. Totodată, le voi solicita celor de la FCC să preia deşeurile la groapa din Arad. Pentru că preţul este dublu dacă îl trimitem la staţia din Bârzava. Practic, noi plătim peste 500 de lei pe tonă pentru deşeurile transportate la Bârzava, în timp ce pentru cele transportate la Arad plătim puţin peste 250 de lei”, a mai spus primarul din Zăbrani.

Nu au răspuns

Am încercat să luăm legătura şi cu reprezentanţii FCC, respectiv cu directorul Florian Pop, însă nu am reuşit să îl contactăm. Cel mai probabil, acesta va veni cu explicaţii în şedinţa ADI Deşeuri care va avea loc vineri.