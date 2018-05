Problema gunoiului, văzută prin ochii unui muncitor de la Polaris transferat la RETIM

Din 24 aprilie cu toţii căutăm vinovaţii pentru modul în care arată acum Aradul. Mormanele de gunoi din faţa caselor, de pe străzi, de pe platformele gospodăreşti i-au speriat pe toţi, de la cetăţeni, primii care s-au sesizat, la autorităţile de protecţie a mediului, la cele care se ocupă de sănătatea publică, ba chiar pe mai marii Prefecturii Arad. Au curs râuri de fotografii şi texte care mai de care mai grele vis-a-vis de gunoiul care creştea pe străzile Aradului. Şi odată cu acesta au început să intre în panică chiar şi cei care au semnat contractul pentru gunoi. Primăria Arad a luat poziţie cât de cât fermă, Consiliul Judeţean a intervenit şi el pe subiect, mai domol, ba chiar şi RETIM, firma care se ocupă din 24 aprilie de salubrizarea menajeră a Aradului a avut câte ceva de spus, după ce toţi – de la cetăţeni la instituţiile statului – au sărit la gâtul societăţii. Toți au dat vina pe cineva. ADI Deşeuri – cealaltă parte din contractul pe deşeuri a fost cea care – surprinzător, am zice noi – a sărit furibund în apărarea celor de la RETIM.

Nimeni nu a mai avut timp, în această criză fără precedent a gunoiului menajer – care începea să facă viermi şi să atragă şobolanii – să analizeze minuţios tot ce s-a întâmplat şi chiar să găsească vinovaţii. Deşi nu par a fi greu de găsit. Dar printre mormanele de gunoaie, în plină panică, nu s-a mai văzut bine nimic.

Nimeni nu a avut timp să asculte şi părerea gunoierilor în tot acest haos. Deşi aceştia sunt primii care iau contact cu tonele de deşeuri de pe străzi şi pot spune dacă sunt mai multe ca de obicei, dacă arădenii au început să arunce la gunoi şi alte deşeuri decât cele menajere sau dacă e vorba doar de proastă organizare a noii firme, ori slabă coordonare a situaţiei de către toţi.

Noi am avut şansa să aflăm şi care este părerea unora dintre aceştia. Câţiva ne-au sunat la redacţie pentru a ne spune care este opinia lor. Unul dintre muncitorii care stârng în aceste zile cantităţi imense de gunoi a ţinut neapărat să-şi spună detaliat „of”-ul. Care sună aşa: „Lucrez de mulţi ani în Arad, la gunoi. În ultimele zile vorbește lumea din ţară de gunoaiele din Arad. Vă spun că niciodată nu a fost aici aşa ceva, nici atunci când am facut grevă (pe la începutul activităţii Polaris, muncitorii au intrat îm grevă – n.r.). Am ştiut că la spitale, creșe, grădinițe, şcoli trebuie să luăm gunoiul. Fără să comentăm. Şi aşa o fost. Acum nu e aşa. Toată lumea vorbeşte că nu a fost făcută la timp predarea-primirea de angajaţi. Eu am trecut prin mai multe predări din astea în anii trecuți: am trecut de la Intreprinderea Comunală Arad la Salubritate, de la Salubritate la Polaris şi de la Polaris la RETIM. Dar vă spun că aşa cum e acum n-a fost niciodată. Oamenii de la gunoi știau că predările astea nu au de a face cu ei, că întotdeauna actele s-au făcut între şefi. Acuma a fost altfel. Au venit la noi, la Polaris, doi domni de la RETIM sa vorbească cu noi. Ne-au adunat în curte şi ne-au spus că ei nu fac transfer, că fac doar angajări, că cine vrea să vină la ei trebe să depună cerere, tot felul de acte, să vină la interviu şi să aducă şi cazier, dar că nu e sigur că îi ia pe toţi”. (…) Apoi am înţeles că trebuie să umblu după acte de angajare eu şi că şi aşa nu ştiu sigur dacă mă angajează. Eu nu am cazier, dar am colegi care au şi colegii nici nu au mers la RETIM că ce rost avea că sigur nu îi angaja. Se duc în șomaj. Eu am fost norocos că m-au luat. Îmi pare rău pentru colegii care nu au putut veni să împărțim aceeași pâine. Nu-i corect că, dacă unii au greşit cu ceva odată, să nu mai aibă voie să lucreze”.

Angajatul ne-a mai spus că „niciodată noi, cei de la gunoi, nu am trecut prin aşa ceva. Eu tot nu înţeleg de ce nu s-a făcut transferul de oameni cum era bine şi apoi să se reorganizeze cum vor șefii. Atunci sigur erau mai mulţi muncitori care să adune gunoiul, că asta e problema, şi nu era aşa jale şi bătaie de joc şi nu ne înjura toată lumea pe noi. Eu nu am şcoală multă, dar vă spun că-s probleme mari şi că toţi ăştia cu şcoală nu-s în stare să rezolve gunoiul, că câteodată școala multă te prostește”.

Am contactat atât reprezentanţii RETIM, cât şi cei ai Polaris pentru a ne da detalii cu privire la acestastă problemă: la modul în care s-a făcut preluarea de personal, câţi oameni sunt angajaţi acum, câţi au rămas pe dinafară etc. Atât directorul Dan Pascu, de la RETIM, cât şi Ciprian Tripa, de la Polaris, ne-au dat câteva detalii pe temă după care ne-au promis că vor reveni cu o poziţie oficială. Când acestea vor sosi pe adresa noastră, le vom face publice. Până atunci, nu ne rămâne decât să sperăm că, între timp, se vor găsi suficienţi muncitori care să ridice gunoiul de pe străzi.