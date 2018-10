„Probleme actuale ale omenirii”, concurs regional la „Ghiba Birta”

A șaptea ediție a concursului regional se va desfășura pe 8 noiembrie 2018, la „Ghiba”, însă înscrierile au început deja. Concursul este unul interdisciplinar, destinat elevilor de liceu. Aceștia vor fi constituiți în echipe de câte doi, iar lucrările vor fi împărțite în trei grupe de prezentare: Licee tehnologice, Licee teoretice și Liceul gazdă, fiecare grupă având următoarele secțiuni tematice: Probleme tehnologice și de mediu pe glob, respectiv probleme sociale și politice pe glob.

Formularul de înscriere, fără lucrările propriu-zise, va fi comunicat doar prin e-mail, pe adresa tiu_marius@yahoo.co.uk, până vineri, 26 octombrie 2018. Vor fi acordate diplome tuturor participanților și premii primelor șase lucrări de la fiecare secțiune.

Teme propuse

Organizatorii au pus la dispoziția elevilor și o serie de teme propuse, împărțite pe șase secțiuni. La teme sociale, elevilor li se propun subiecte precum terorismul, manipularea maselor, fundamentalismul religios, șomajul, migrația clandestină sau violența în sport. Pe partea de politic, le sunt propuse teme ca războaiele civile, revoltele, corupția, în timp ce pe segmentul economic li se sugerează teme precum accidentele industriale, exploatarea abuzivă a resurselor, tehnologia modernă sau criza economică. De asemenea, participanților li se sugerează și probleme de mediu (încălzirea globală, poluarea, suprapășunatul etc), alimentație (risipa de hrană, chimicalizarea alimentelor, malnutriția etc), sau medicină (bolile incurabile, absența vaccinurilor și tratamentelor de bază, obezitatea, mortalitatea infantilă etc). „Lista rămâne deschisă oricăror alte teme dorite de participanți, care să fie adecvate conceptului acestui simpozion-concurs”, precizează organizatorii.

Inclus în CAER

Concursul interdisciplinar regional „Probleme actuale ale omenirii”, aflat la ediția cu numărul șapte, este inclus în Calendarul Activităților Educaționale Regionale și este organizat de Colegiul „Elena Ghiba Birta”, în parteneriat cu Asociația activ pentru comunitate și Centrul de excelență.

Înscrieri

Formularul de înscriere este disponibil pe site-ul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” – ghibabirta.ro, dar și atașat acestui articol.