Procesul medicului Podea, pus pe „pauză”

Procesul în care medicul psihiatru arădean este judecat pentru luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale, potrivit portaljust.ro, a demarat la Tribunalul Arad în luna februarie 2017. Până în luna mai a acestui an, în cauză au fost stabilite peste 15 termene. De când a început judecată au avut loc audieri de martori, cerere de ridicare a măsurii asigurătorii a popririi instituite asupra unor sume de bani, cerere de ridicare a sechestrului asigurător instituit asupra unui număr de 22 de tablouri și o sculptură (n.red. – ambele cereri fiind respinse de Tribunalul Arad), s-au administrat probe etc. În 25 iunie a avut loc ultimul termen din această vară. Atunci, instanța a decis să amâne cauza pentru „24 septembrie 2018, ora 10:30, pentru audierea martorilor lipsă la acest termen (reaudierea martorului C.) și a următorilor trei martori propuși prin rechizitoriu”.

Dosare de pensionare

În iunie 2016, anchetatorii au descins la domiciliul medicului, precum și la cabinetul său din incinta Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad, ulterior cadrul medical fiind reținut pentru 24 de ore. Apoi a fost dispusă arestarea sa preventivă pentru 30 de zile de către Tribunalul București, la propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, mediul fiind plasat mai apoi sub măsura controlului judiciar. În urma perchezițiilor din imobilul medicului au fost ridicate sume de bani și mai multe tablouri. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au documentat activitatea infracţională a psihiatrului constatând că „în calitate de medic psihiatru a solicitat și a primit sume de bani de la persoane interesate să figureze cu internări în cadrul Secţiei de Psihiatrie, în vederea fundamentării/întocmirii ulterioare a unor dosare de pensionare pe caz de boală. În realitate, persoanele în cauză nu sufereau de afecțiuni psihice, însă în schimbul sumelor de bani oferite medicului, acesta îi înregistra în evidenţele medicale ale spitalului, figurând fictiv atât cu internare, cât şi cu tratament de specialitate”.

Internări fictive

Conform procurorilor, majoritatea acestor persoane nu rămâneau internate în spital şi nici nu urmau tratamentul prescris, iar unora dintre pacienți le condiționa internările fictive de participarea la studiile clinice pe care acelaşi medic le conducea. Scopul acestui demers era obţinerea, pentru sine, de sume suplimentare de bani şi asta pentru că retribuția medicului pentru derularea acestor studii se cuantifica în funcție de numărul de pacienți înrolați. Totodată, procurorii au susținut că medicul „a efectuat studii clinice fără consimțământul informat al subiecților și a consemnat în documentele întocmite aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la diagnostic, starea de sănătate a pacienților, tratamentul urmat și efectele acestuia. Pentru obținerea semnăturii pe declarația privind consimțământul participării la studiu, medicul arădean a acționat în două modalități: în prima prezenta documentul pacienților sau aparținătorilor acestuia (în situația pacienților fără discernământ) drept acord pentru prelevarea unor probe biologice ori pentru efectuarea unor analize, iar în a doua contrafăcea sau dispunea unor medici rezidenți să contrafacă semnătura pacienţilor”.

Pacientă judecată

De asemenea, C.H. o pacientă a medicului psihiatru va fi judecată pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată. În acest proces, Pierre Fabre Medicament, Institutul de Recherche Pierre Fabre, Otsuka Pharmaceutical Development & Comercialization Inc. şi Spitalul Clinic de Urgenţă Arad s-au constituit ca părți civile.