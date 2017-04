Proiectele DDAC, prezentate la Bruxelles

Directorul general al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară (DDAC) Arad, Oana Pârvulescu, a participat la Convenția Anuală pentru Incluziunea Socială, recent desfăşurată la Bruxelles. Ea a prezentat și susținut proiectele dezvoltate în comunitatea locală de către instituția pe care o conduce, fiind singurul desemnat dintre toți participanții delegați din România, să ia cuvântul și să-și prezinte proiectele dezvoltate cu tinerii din comunitatea noastră.

„Sunt plăcut surprinsă că am avut oportunitatea să particip la această întâlnire. Am răspuns cu multă plăcere «prezent» la invitația făcută de ESN și Comisia Europeană, cu atât mai mult cu cât am putut prezenta proiectele frumoase pe care le-am dezvoltat în domeniul social din comunitatea locală. După ce am urmărit atentă criza economică din întreaga Europă, am ținut să prezint o modalitate prin care tinerii proveniți din medii sociale defavorizate să poată fi integrați în societate și, mai ales, pe piața muncii”, a declarat Oana Pârvulescu.

Lucrările Convenției Anuale pentru Incluziunea Socială au fost prezidate de către Evarist Bartolo în numele Președintelui Consiliului Uniunii Europene, Marianne Thyssen, Comisar pentru Muncă din Parlamentul European și Javi Lopez, membru în Parlamentul European.