Proiectul care ne face de râs județul, iar UE ne ia banii înapoi

Nădlac. S-au împlinit 11 ani de când încearcă autoritățile să realizeze un campus școlar la Nădlac, oraș care plătește 400.000 de lei pe an cultelor religioase pentru clădirile în care funcționează școli. Pe marginea subiectului, Jurnal Arădean și Aradon au mai scris de-a lungul anilor, inclusiv despre pierderea finanțării de peste 22 de milioane de lei, fonduri europene. S-a ajuns însă într-o situație de necrezut, în care construcțiile ridicate și nefinalizate se deteriorează, pentru că șantierul este blocat de peste doi ani. Mai mult, administrația locală plătește factura acestui eșec la care a luat parte și Guvernul, respectiv peste cinci milioane de lei, bani ce urmează să fie returnați Uniunii Europene.

Șantier blocat de șase ani

Construirea campusului pentru Grupul Școlar „J. G. Tajovsky” Nădlac a avut inițial finanțare de la Ministerului Educației Naționale, respectiv 38 de milioane de lei. Se întâmpla cu mai bine de 11 ani în urmă…

Lucrările au început în 2007 și urmau să fie încheiate în 2010. Numai că a apărut criza economică, iar Guvernul a anulat finanțările când fuseseră executate doar 30 la sută din lucrări. Șantierul a fost abandonat timp de șase ani, iar 2014 reprezentanții Primăriei Nădlac și ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest au semnat un nou contract de finanțare, în urma câștigării unui proiect european. Suma nerambursabilă obținută prin Programul Operațional Regional (POR) a fost de 27,1 milioane de lei, diferența până la 34 de milioane, suma totală necesară, fiind acoperită de Guvern și bugetul local.

Nepăsare sau incompetență?

În 2014, autoritățile centrale spuneau că proiectul de la Nădlac reprezintă cea mai mare investiție în infrastructura școlară din vestul țării. Totul s-a dovedit însă un eșec, pentru că în decembrie 2015, termenul limită de finalizare, erau executate doar 40 la sută din lucrări. Cum era de așteptat, finanțarea europeană a fost pierdută, iar suma nu este deloc de neglijat. Până la acel moment, fuseseră cheltuiți aproape 12 milioane de lei din bugetul total de 34 de milioane de lei, din care cinci milioane provenind din fondurile europene. Restul finanțării, de 22 de milioane de lei, a fost retrasă.

Pentru această situație, primarul a dat mereu vina pe constructori, care nu ar fi respectat termenele de executare a lucrărilor. Numai că administrația locală nu a făcut nimic concret pentru a cere daune firmei. Deși primarul ne declara în urmă cu un an că va da în judecată constructorul, acest lucru nu s-a întâmplat. ”Suntem în proceduri să-i chemăm în instanță”, ne-a spus din nou edilul-șef, Ioan Mărginean. În proceduri era Primăria și acum un an, dar edilul susține că ”documentațiile care trebuiesc întocmite sunt foarte stufoase”. Să fie nevoie totuși de un an pentru a deschide un proces sau e vorba de nepăsare ori incompetență?

Returnează banii cheltuiți

Până când firma va fi sau nu dovedită vinovată de vreo instanță, dacă se va ajunge acolo, locuitorii din Nădlac au de achitat factura acestui eșec. Din bugetul local și așa mic, de numai 9,9 milioane de lei (cu peste trei milioane mai mic decât în 2017), ar trebui să fie returnați Uniunii Europene patru milioane de lei până la finele anului. Asta în condițiile în carePrimăria a mai plătit, cu câteva luni în urmă, 1.250.000 de lei, un fel de ”sancțiune europeană” pentru documentațiile greșite ale proiectului.

”La sfârșitul anului trecut am plătit deja 1.250.000 de lei Ministerului Dezvoltării, pentru că în urma unor verificări la proiect s-a aplicat o corecție financiară. Au fost descoperite nereguli în documentație și s-a aplicat un fel de amendă. În acest moment mai trebuie să restituim aproape patru milioane de lei”, ne-a mărturisit primarul din Nădlac.

Edilul spune că nu are de unde să scoată acești bani, așa că speră la o eșalonare. În caz contrar, Primăria Nădlac va fi nevoită să ia credit pentru a restitui banii Uniunii Europene.

Proiect fără termen

Finalizarea campusului școlar rămâne, deocamdată, doar un proiect fără termen. Primarul recunoaște că nu se mai pune problema reluării lucrărilor, pentru că în bugetul local nu există bani. ”Ca să încercăm accesarea de fonduri europene pentru finalizarea proiectului ar trebui să plătim înainte datoria de patru milioane de lei, ceea ce ne este imposibil”, ne-a declarat primarul.

Administrația locală consideră că în cel mai bun caz șantierul poate fi deblocat peste câțiva ani, dar chiar și atunci doar pentru a se finaliza lucrările prioritare, respectiv amenajarea sălilor de cursuri.

”Pentru a termina tot campusul ne-ar trebui 25 de milioane de lei, de aceea noi sperăm să putem relua măcar lucrările la imobilul în care se vor ține cursuri, pentru a muta elevii din clădirile pentru care plătim acum chirie. Dar chiar și asta va fi posibil numai dacă obținem fonduri europene sau de la Guvern”, a declarat Ioan Mărginean.

Campus mai mic

Conform proiectului început în 2007, pe un teren de trei hectare urmau să fie construite două clădiri cu un total de 48 de săli pentru cursuri, un cămin-internat cu o capacitate de 300 de locuri, o cantină, un imobil cu 15 garsoniere destinate cadrelor didactice, un spațiu multifuncțional destinat organizării de ateliere de lucru, concursuri, activități de lectură și vizionării de filme documentare, o sală de sport și o bază sportivă.

Ulterior, Consiliul Local Nădlac a aprobat reproiectarea campusului, prin reducerea dimensiunilor. Astfel, unele clădiri nu vor mai fi construite, cum ar fi cantina, în timp ce căminul va fi redus de la o capacitate de 300 de locuri la una de 200 de locuri.

Pentru o mie de elevi

Campusul este necesar în condițiile în care șapte din cele zece clădiri școlare din Nădlac aparțin unor culte religioase, iar administrația locală plătește chirii ce însumează 400.000 de lei pe an.

Peste o mie de elevi ar beneficia de investiţie, dacă va fi finalizată, însă administrația locală, condusă de un primar al coaliției de guvernare (ALDE), nu a primit în ultimul an un răspuns favorabil la solicitările de sprijin financiar adresate Guvernului. Între timp, și ceea ce s-a construit se deteriorează. De exemplu, furtunile de anul trecut au dărâmat părți din ziduri nefinalizate.