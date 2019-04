Prologul King of the Hill lasă Aradul pentru Ghioroc!

Spre deosebire de edițiile trecute, în acest an prologul se va desfășura la Ghioroc și nu la Arad (terenul fostei fabricii Tricoul Roșu a fost gazda ultimelor ediții), iar meteorologii anunță că în acest an competiția nu va avea parte de zăpadă, ci de ploaie… Vor lua startul clasele: Pro, veterani, expert, hobby și feminin.

Vineri este programat prologul amintit, sâmbătă se dă startul, la ora 10.00, manșei de Hard Enduro, care are aproximativ 80 de km, iar duminică piloții vor avea de străbătut o probă mai scurtă, de Extreme CrossCountry.