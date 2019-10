Promisiuni pentru un podium de concurs

Ramona Lile a ținut să îi felicite pe sportivi, dar și pe Ramona Haidu și Ovidiu Șerban. Marea promisiune e un podium de concurs, de care clubul duce încă lipsă, cu atât mai notabilă performanța de la Naționale: „Sportivii au obținut rezultate foarte bune, iar totul a culminat cu trofeul câștigat, adică primul loc în clasamentul pe cluburi. Vreau să le asigur acel podium, iar când am o obsesie mă țin de ea!”.

Ovidiu Șerban, președinte al clubului, se declară mulțumit de rezultate: „Ne-am așteptat la aceste rezultate și mă bucur că am învins cluburi puternice precum UNEFS și Farul, cu sportivi la loturile naționale de seniori și juniori. Sper să avem în curând și acel podium, care ne-ar ajuta foarte mult. Oricum, am demonstrat că suntem cel mai bun club din țară, la mare distanță de următoarea clasată”.

Ramona Haidu, artizana din spatele performanțelor sportivilor, a ținut și ea să evidențieze rezultatele de excepție obținute în acest an: „În istoria acestor Campionate Naționale, de când s-au organizat, e prima oară când trofeul pentru cel mai bun club vine la Arad. Sunt mulțumită de cele zece medalii și vreau să îmi felicit toți sportivii. Vreau să evidențiez și aportul clubului pepinieră, CS Urania, de unde ne facem selecția, acolo încep copiii să practice acest sport la vârste de 4-5 ani și apoi se cern valorile”.