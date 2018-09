Protest în curtea Inspectoratului

Aceștia au venit în curtea Inspectoratului Școlar Județean pentru a protesta împotriva Ordonanței 9 dată de actualul Executiv prin care li se ia dreptul învățătorilor de limbă maternă să predea și orele de limbă română.

„Ordonanța din 26 august ne discriminează pe noi cei care predăm la minoritățile naționale. În acest moment pregătirea noastră a devenit oarecum neclară. Noi suntem pregătiți ca și profesori pentru învățământul primar ceea ce înseamnă că suntem abilitați să predăm și limba română. Studiile le-am absolvit în limba română, examenele le-am dat în limba română, iar acum aflăm brusc că nu mai suntem apți pentru a preda. Orele au fost date spre repartiție profesorilor de specialitate de limba și literatura română. În mod cert va fi afectată continuitatea la clasă, iar nouă ne sunt anulate toate studiile. Pe de altă parte, să vină un profesor care nu a lucrat integrat și nu a avut copii de școală primară, să predea acum la clasele I-IV mi se pare absurd”, a punctat Beatrice Hedeșan, învățător la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad.

Protestul a fost unul unitar, participând atât cadre didactice de la clasele cu predare în limbă germană, cât și de la școlile din întreg județul unde sunt clase cu predare în limba maghiară. După aproximativ o oră de protest, profesorii și părinții au fost primiți de conducerea Inspectoratului la dezbateri.

„Ca părinte, care are doi copii la Liceul German în ciclul primar, declar că am ales această școală pentru că are învățători excepționali. Nu suntem de acord să se schimbe ceva pentru că au pregătit copii formați, nu doar informați, și orele de limbă și literatura română s-au desfășurat impecabil. Dacă existe probleme în țară să se acționeze local. Eu întreb: cine intră la clasă în acest moment? Cât de mult cunoaște pedagogia din ciclul primar? În calitate de profesor de limba și literatura română pot spune că am primit copii foarte bine pregătiți, nu există diferențe între copiii de la clasele cu predare în limbile materne și cei de la clasele în română”, a punctat Cristina Hanț din dublă postură, atât de părinte cât și de profesor.

Și învățătorii de la Colegiul „Csiki Gergely” Arad au fost prezenți la protest și au subliniat: „Împărtășim ideile colegilor de la secția germană. Am dori să predăm în continuare limba și literatura română. Am avut rezultate foarte bune la examenele naționale și nu am avut probleme privind pregătirea elevilor”.

Ordinul trebuie aplicat

Protestatarii au depus și o petiție la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean, petiție care a fost transmisă și la Minister. Mai apoi, inspectorul școlar general Anca Stoenescu, alături de inspectorul Nicolae Pellegrini au stat de vorbă cu profesorii și părinții. „Din câte cunoașteți, un ordin de ministru trebuie pus în aplicare de către Inspectoratul Școlar Județean. Voi participa vineri la o ședință la Sinaia cu cei din Minister și vom discuta despre această Ordonanță. Vom transmite poziția dumneavoastră și sperăm să vă putem oferi, săptămâna viitoare răspunsuri concrete. Vom transmite clar Ministerului că la Arad nu au existat cazuri de copii slab pregătiți la clasele cu predare în limbile materne. În această situație, noi, IȘJ, și voi – profesorii și părinții, suntem parteneri. Trebuie subliniat că această hotărâre nu a fost dată pentru județul Arad, unde cadrele didactice sunt de excepție și vom vedea dacă se va găsi o soluție pentru a fi aplicată doar acolo unde sunt cu adevărat probleme”, a punctat Anca Stoenescu.

La întâlnire a fost prezent și liderul sindical Dănuț Ieneșescu. Acesta a punctat la rândul său că se duc discuții în cadrul Ministerului pe tema controversatei Ordonanțe. Ieneșescu acuză în special modul în care a fost adoptată și pusă în aplicare, fără a fi consultate părțile direct implicate.

O altă părere

Un profesor de limba română, venit în acel moment la Inspectorat să afle dacă a primit clase în urma noii repartiții, a ținut să declare: „E normal să se predea limba română și la școlile germane sau maghiară, de către profesori care au făcut modulul pedagogic în limba română și să respectăm dreptul copiilor de a vorbi limba română corect la orice nivel. Cred că sunt foarte multe lacune și se vorbește o limbă română săracă”.