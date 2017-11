Protest la APIA: „Vrem grilă unitară de salarizare”

Circa 100 de angajaţi din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Arad au protestat, joi dimineață, în faţa sediului judeţean şi a centrelor locale, nemulţumiţi de ceea ce ei numesc discriminările salariale pe care le vor avea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în comparaţie cu colegii lor din structura de la Bucureşti.

Protestarii au avut la ei pancarte cu mesaje precum: „Şi noi suntem angajaţii APIA”, „Vrem asimilarea salariilor cu cei de la APIA central”, „Vrem grilă de salarizare unitară” sau „Vrem salarii unitare”.

Salariații Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Arad se plâng că prin legea salarizării care se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2018, angajaţii agenţiilor judeţene vor avea salarii cu circa 40 la sută mai mici decât colegii lor de la Bucureşti. Asta în condiţiile în care partea grea a muncii de control şi avizare a dosarelor se face în teritoriu. Angajaţii din ţară acuză conducerea centrală a APIA că în scop meschin nu arată mecanismul de funcţionare a agenţiei, din care reiese clar că de la primirea dosarelor de la fermieri, trecând prin toate controalele, verificările şi eleborarea documentelor, inclusiv până la decizia efectivă de plată, munca se face la agenţiile judeţene şi centrale locale.

„În ultimii 10 ani de zile nu am făcut un asemenea protest, am fost axați doar pe atragerea fondurilor europene și sprijinului acordat fermierilor. Am reușit să atragem 98% dintre fondurile europene din sectorul agricol. Şi asta chiar dacă există deficienţe majore în construirea sistemului informatic, există legi şi proceduri neclare, bâlbâieli legislative soldate cu legi schimbate chiar şi de 4 ori pe lună, ori interpretări greşite ale legilor şi ordonanţelor chiar de către conducerea de top a APIA. Vrem să tragem un semnal pentru că nu au fost respectate promisiunile privind menținerea la același nivel a salariilor din teritoriu cu cele de la Centru. Protestăm și pledăm pentru egalitatea de șanse, pentru nediscriminare și am putea spune pentru muncă egală, salarizare egală. În cadrul altor insituții, ANAF, ANSVSA, Protecția Consumatorului s-au găsit soluții pentru ca de la 1 ianuarie 2018 să nu le fie diminuate drepturile salariale”, a spus Alexandru Borcea, consilier juridic în cadrul APIA Arad.

Casetă: Stres și epuizare

Conform angajaţilor, APIA este instituţia civilă din România cu cea mai ridicată mortalitate din cauza stresului şi epuizării nervoase. Oamenii spun că faţă de norma europeană de maxim 250 de dosare la un funcţionar public, angajaţii APIA au salariaţi care au în chiar lucru peste 1.500 de dosare.