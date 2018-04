Protest spontan al consilierilor de probațiune din Arad

Protest spontan, luni, 16 aprilie, în fața Tribunalului Arad. Cei 11 consilieri de probațiune din Arad au luat astfel atitudine față de proiectul de lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaţilor şi a fost discutat în ziua protestului în fața Comisiei juridice de disciplină și imunități a Camerei Deputaților – camera decizională.

Consilierii susțin că, prin acest proiect de lege, se intenţionează legiferarea unor măsuri alternative de executare a pedepsei închisorii, precum: executarea la domiciliu a pedepsei închisorii, cu supraveghere prin brăţară electronică; executarea fracţionată a pedepsei închisorii, în zilele de sâmbătă şi duminică, în centre special înfiinţate; executarea pedepsei închisorii prin echivalent în zile de muncă în folosul comunităţii, iar aceste măsuri ar urma să fie atribuite serviciilor de probațiune și așa supra-aglomerate. Astfel, luni, personalul de probațiune și-a întrerupt activitatea cu persoanele aflate în evidență – ori purtarea de banderole albe pe durata întrevederilor cu acestea -, au sistat activităţile la instanţă, a deplasărilor pe teren ori a activităţilor cu instituţiile din comunitate etc. Personalul de probațiune din Arad a mai arătat „cu degetul” și înspre condiţiile de lucru total improprii, cum ar fi spaţiile inadecvate, personalul insuficient şi supra-solicitat fizic şi psihic, baza tehnică insuficientă sau depăşită și lipsa pazei şi protecţiei pentru situaţii critice în lucrul cu persoanele care au săvârşit infracţiuni.

270 cazuri/consilier

„Deşi reprezintă un indicator european de modernizare a justiţiei execuţional penale, există temerea justificată că aceste noi modalităţi alternative de executare a pedepsei închisorii vor fi atribuite de legiuitor, în mod suplimentar şi nefiresc, în competenţa serviciilor de probaţiune – organisme specializate aflate sub autoritatea Ministerului Justiţiei, care deja administrează în prezent toate sancţiunile neprivative de libertate, respectiv: amânarea aplicării pedepsei închisorii sau amenzii – cu posibilitatea de a efectua şi muncă neremunerată în folosul comunităţii; suspendarea sub supravegherea executării pedepsei închisorii – cu obligativitatea de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii; înlocuirea pedepsei amenzii cu munca în folosul comunităţii; măsurile educative neprivative de libertate în cazul minorilor – stagiul de formare civică, supravegherea, asistarea zilnică, consemnarea la sfârşit de săptămână. În acest context, reamintim Parlamentului şi Guvernului României că, la finalul anului 2017, cele 42 de servicii de probaţiune din ţară, formate din doar 334 de consilieri de probaţiune aflaţi efectiv în activitate, aveau deja în supraveghere un număr de 90.546 persoane care au săvârşit infracţiuni, ceea ce înseamnă un volum de muncă exorbitant şi epuizant, adică o medie de peste 270 cazuri per consilier, ceea ce înseamnă un volum de peste cinci ori mai mare decât media europeană”, susțin reprezentanții Serviciului de Probațiune Arad.

Și în țară

Și Serviciile de Probațiune din județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Bucureşti, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea și Vrancea au protestat luni.