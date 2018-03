Protest spontan la graniță

Un nou început de săptămână de coșmar pentru șoferii de camioane care au ajuns la frontiera cu Ungaria, unde au rămas blocați multe ore. Sute de TIR-uri au format o coloană de peste zece kilometri la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, pe autostradă. Deși luni dimineață au fost deschise patru artere de control, adică s-a lucrat la capacitate maximă, șoferii au reclamat că așteaptă șapte-opt ore pentru a ieși din țară.

”Am stat pe banda de urgență a autostrăzii, iar de jumătate de oră am ajuns în vamă, dar mai am câteva camioane în față. De fiecare dată când plec din țară stau mai mult la Nădlac decât îmi ia să traversez țara”, a spus un șofer care are o cursă de la Constața în Franța.

Mai mulți camionagii au protestat spontan, claxonând insistent. Ei spun că de fiecare dată când ajung la Nădlac II stau cu orele, deși acest punct de frontieră este cel mai mare din țară, având zece benzi de ieșire și zece de intrare.

Probleme în Bulgaria

Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Mihaela Leș, a declarat că aglomerația este obișnuită începutului de săptămână, în condițiile în care în weekend se adună automarfare la graniță pentru că Ungaria nu permite accesul acestora în zilele libere și în sărbătorile legale. În plus, de această dată numărul de TIR-uri ajunse la Nădlac a fost mai mare decât de obicei, pentru că multe au venit din Bulgaria, unde au fost blocate săptămâna trecută din cauza zăpezii și a unor restricții impuse de autorități. Odată traficul reluat, numeroase camioane au traversat România în același timp, având ca destinație Spațiul Schengen.

Oficial, patru ore

Autoritățile de frontieră susțin că la Nădlac II se așteaptă, luni dimineață, aproximativ patru ore pentru control, lucrându-se pe patru artere de ieșire dedicate traficului greu.

Și la Nădlac I, pe DN7, era aglomerație, dar se așteaptă aproximativ două ore pe arterele dedicate automarfarelor.

Poliția de Frontieră le recomandă șoferilor de camioane să iasă din țară prin Vărșand, unde se așteaptă doar 10 minute.