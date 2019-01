„Protocoalele nu erau simple metodologii”

„Acum, fiecare instanță are libertatea să evalueze dacă dosarele pe care le judecă conţin probe obținute urmare a implicării SRI în temeiul acestor protocoale ilegale și să dispună in consecință, adică să le elimine. Decizia CCR demonstrează că aceste protocoale secrete nu erau doar metodologii de lucru, chipurile normale, între instituții ale statului, respectiv între SRI și PICCJ, ICCJ, CSM. Avem acum dovada supremă a temeliei profund anticonstituționale, ilegale, care a stat la baza planului regimului Băsescu. […] Instituții vitale ale statului român au fost astfel confiscate, în beneficiul propriu, de o rețea ocultă de influență și putere, care a reunit șefi din servicii secrete, șefi din Parchete și procurori, șefi de Instanțe și judecători… Ei bine, azi avem încă o dovadă certă a existenței unui veritabil stat paralel, care sub paravanul unor para-legi și cu girul chiar a unor decizii CSAT, prin intermediul protocoalelor secrete, a pus ilegitim stăpânire pe România. Decizia istorica a CCR trebuie readucă normalitatea, să repună lucrurile pe făgașul lor firesc. Ea reprezintă un reper pentru Legiuitor. România, trebuie să redevina un stat normal, in care libertățile cetățenești, Constituția și legile țării sunt elemente de netăgăduit”, a transmis pe o rețea de socializare, Mihai Fifor.