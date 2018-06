Protocol semnat între Arad și Suzhou

Eveniment deosebit de important luni, 11 iunie, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad. O delegație condusă de Lu Yizhong, reprezentând CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade, din regiunea Suzhou a semnat un protocol de colaborare cu Aradul. Vorbim despre interesul crescut pe care partea chineză l-a arătat în special în sectorul agricol și alimentar.

„Consider că semnarea acestui protocol cu reprezentanții Camerei de Comerț din Suzhou, una dintre cele mai puternice Camere din China, este un moment important pentru economia arădeană, întrucât am pus bazele unei colaborări pentru perioada următoare. Reprezentanții prezenți astăzi la ceremonia semnării acestui memorandum între cele două Camere sunt oameni de decizie la nivelul Camerei de Comerț, oameni implicați în activitatea economică din China, oameni care au promovat produsele românești în China, care au organizat mai multe evenimente de promovare a produselor noastre și a activității economice românești. Prezența lor aici este încă o dovadă că sunt interesați de economia românească, de economia arădeană și propunerile de colaborare pentru perioada următoare sunt de bun-augur pentru economia noastră”, a declarat președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici.

Acesta a mai punctat și că Aradul ar trebui să exploateze la maxim capacitatea Zonei Libere, dar și că produsele românești sunt la mare căutare pe piața din China. „Avem deschidere în special pe sectorul viticol, dar nu numai. Orice produs din sectorul industriei alimentare este căutat în China. Cred că ar trebui să depășim bariera mentală cum că nu putem furniza atât de multă marfă pe cât ar putea cumpăra China, dar dacă nu pornim de undeva, nu vom putea să ne dezvoltăm pe viitor”, a mai explicat Seculici.