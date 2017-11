Provocarea antreprenoriatului la UAV

Proiectul inițiat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, desfășurat în parteneriat cu Primăria Arad prin Centrul Municipal de Cultură este unul dedicat cu predilecţie studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice care sunt provocaţi să conceapă planuri de afaceri. Cele mai bune vor fi premiate de către un juriu format din antreprenori şi profesori.

Planuri de afaceri

„Acest proiect este gândit pentru studenţi cu scopul de a-i ajuta să demareze o afacere. Chiar dacă în acest moment discutăm doar la nivel teoretic despre planurile de afaceri, nu este exclus ca în viitor aceşti tineri să le pună în aplicare şi să înceapă o afacere pe cont propriu. Vrem să îi determinăm pe studenţii noştri să fructifice ceea ce au învăţat şi în plus, le oferim oportunitatea de a învăţa de la antreprenorii care conduc deja afaceri de succes”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.

Antreprenori de succes

Deschiderea festivă a evenimentului s-a bucurat de participarea reprezentanţilor autorităţilor locale dar şi prezenţa invitaţilor speciali, Dumitru Condrea – președintele Institutului pentru Economie Liberă din Moldova „Freidman”, Florin Groza – preşedinte Center for Balkan Strategies şi Rajesh Mișca – chief executive and learning officer Corpstrat Consulting and Academy. „Suntem bucuroşi că am reuşit să aducem în faţa studenţilor UAV atreprenori de succes, specialişti în economie şi chiar în politici economice internaţionale. Sunt convins că exemplul lor este suficient de puternic pentru a-i impulsiona pe tinerii care astăzi învaţă regulile afacerilor ca în viitor să pună pe picioare propriul lor bussines. Faptul că am reuşit, prin finanţarea Centrului Municipal de Cultură să oferim şi premii consistente celor mai buni, este un stimulent în plus pentru cei care au intrat în competiţie”, a precizat conf.univ.dr. Teodor Cilan, prorectorul UAV şi coordonatorul proiectului.

Întâlnirile cu oamenii de afaceri continuă şi în zilele următoare când sunt aşteptaţi să susţină prelegeri PetreHorga – Partener SC Horga Consulting SRL, Sorin Popa – preşedinte John Maxwell Team Romania şi Leonard Bălan – conf. univ.dr. Universitatea „AurelVlaicu” din Arad.