Provocările AOA. Furtună și trei zile de trăit intens

A fost furtună vineri seara, iar pentru organizatorii festivalului Arad Open Air au fost aproape două ore de disperare. Unele dintre construcţiile provizorii ridicate la aeroport au fost puse la pământ de furtună, iar muncitorii de aici şi stafful tehnic nu au avut nimic altceva de făcut decât să se adăpostească în terminal şi să aştepte să treacă furia naturii. Apoi s-au grăbit să facă bilanțul pagubelor, iar după ora 22 ne-au informat că nu a fost chiar atât de grav și că tot ce furtuna a pus la pământ va fi înapoi în picioare vineri, până la ora 17, când se dă startul evenimentului întins pe trei zile.

La conferința de presă ținută în interiorul terminalului aeroportului și nu pe platforma care va oferi doritorilor pe parcursul festivalului un „dinner in the sky”, la 50 de metri deasupra tuturor, am putut afla că, până la acea oră, fuseseră vândute, din evidențele lor, în care nu au intrat toate punctele de vânzare a biletelor, peste 4.000 de abonamente și fuseseră împărțite în jur de 2.000 de invitații sponsorilor și partenerilor AOA. Mai mult, potrivit meteorologilor, vremea va fi foarte bună pe parcursul celor trei zile de AOA.

Glad Varga, omul din spartele festivalului, a precizat că a investit multă energie și bani în acest festival, dar rezultatele să văd acum, AOA fiind cotat printre primele 150 de festivaluri din Europa şi al şaselea din ţară.

Surprizele lui 2019

Varga a mai precizat că la ediţia din acest an „s-a încercat să se creeze o lume festivalieră, mai ales că festivalul a crescut an de an. Am dorit să păstrăm tradiţia de a aduce nume mari din muzica tehno şi muzica dance-electronic, din top 100 DJ. în plus, pentru anul acesta, am pregătit multe surprize participanţilor. Cele mai importante puncte ale festivalului, dincolo de muzică, sunt: dinner in the sky, ranger arena, o zonă pentru paintball, o zonă pentru camping, o zonă dedicată copiilor, dar şi o zonă pentru cei care vor să-şi achiziţioneze artefacte, să-şi facă coafura, să cumpere o pictură etc.”

Ce speră deputatul Glad Varga de la festivalul pe care l-a pus pe picioare la Arad? „Ca așteptări, ne dorim să avem, începând de mâine și până duminică, în jur de 10.000 de participanți pe zi, dar pe lângă acest lucru, ne dorim ca toţi cei care participă să se simtă bine şi să considere acest eveniment ca unul de mare anvergură în România. După ediţia de anul acesta şi după topurile care se realizează internaţional de anumite websiteuri, suntem deja în primele 150 festivaluri din Europa iar în România ajungem, după numărul de participanţi, cam al şaselea festival. Eu sper să ne impunem ca cel mai mare festival de muzică live şi electronică din vestul României”.

Conferința de joi nu a durat foarte mult, tot din cauza furtunii: „Nu am foarte multe cuvinte de spus pentru că vremea de afară mă trimite alături de echipa mea, ca să salvăm ce putem salva. Insist doar pe faptul că tematica de anul acest a fost electronic-dance, pentru că vrem să oferim participanților în fiecare an o altă experiență muzicală”, a conchis Varga.

AOA zboară de pe aeroport?

Aeroportul Arad va fi gazda acestui festival, la fel ca anul trecut, însă este posibil ca pe viitor festivalul să se organizeze într-o altă zonă din Arad.

„E posibil să încercăm să găsim o altă variată de locație, nu pentru că nu ne place la aeroport sau că nu ne-am înţeles perfect cu cei de aici. Dar fiecare locație are plusurile şi minusurile ei, iar uneori schimbările sunt benefice. Unul dintre punctele slabe ale acestei locaţii este zona liberă, unde orice ai amenaja, dacă vine o furtună, s-ar putea să ai probleme. Iar a doilea motiv, aici pe aeroportul din Arad, care este una dintre cele mai bune locaţii de eveniment din municipiu (fiind la ieşirea din oraş putem face ca zgomotul să nu fie foarte acut, nici în cartierele mărginaşe), este că nu avem copaci şi tot timpul trebuie să improvizăm zone de relaxare sub umbrele”, a precizat Glad Varga.

Transport spre AOA cu autobuzul

Dacă va fi ca anul trecut, atunci nebunia de pe aeroport se va resimţi şi pe Calea Bodrogului, unde erau parcate cu ocazia festivalului sute de maşini. Ca atare, organizatorii au luat decizia ca, în acest an, să ofere participanţilor mijloace de transport în comun, unele la dispoziţia arădenilor din oră în oră.

Iată ce spune Glad Varga despre transportul spre şi dinspre festival: „Ca şi anul trecut, avem câteva restricţii de circulaţie. Pe aleea aeroportului nu se va putea intra cu maşina, decât pentru cei care au achiziţionat un abonament VIP. Restul circulaţiei rutiere va fi redirecţionată către Calea Bodrogului, respectiv Calea Pădurii, în zona parcării amenajată la Piața Obor. În plus, la Piața Obor avem un punct în care participanţii pot opta de a merge cu transport asigurat de către organizatori spre intrarea în festival, iar pentru cei care vin din alte judeţe și aleg calea trenului, sau vin din alte zone, la Podgoria vom avea, din oră în oră, un autobuz care va putea prelua participanţii pe toate perioada acestor trei zile”.