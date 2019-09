Sergiu Bîlcea, președintele Organizației PNL Municipiul Arad, alături de Ionel Bulbuc, vicepreședintele Organizației PNL Municipiul Arad, au susținut o conferință de presă pe tema guvernării PSD, considerată „un eşec” de către liberali. „PSD a umplut România de datorii, a blocat investiţiile şi a tăiat banii administraţiilor locale. Fondurile guvernamentale şi funcţiile publice au fost folosite politic, în interesul liderilor PSD. Mai întâi, lupta a fost să îi scape pe Liviu Dragnea şi alţi corupţi de închisoare. Din mai încoace, PSD guvernează pentru a ţine clientela conectată la banii publici şi din interes electoral. Guvernarea a fost parazitată de oameni care se pricep la totul şi, de fapt, la nimic. Pe lângă primul ministru Dăncilă, un exponent al acestei guvernări eşuate este Mihai Fifor, gata să ocupe orice scaun de ministru, la economie, apărare, interne etc. Domnul Fifor nu a lăsat decât gafe şi iluzii prin posturile prin care s-a plimbat, are Zero proiecte pentru Arad. Miza lui, ocupat cu campania electorală a doamnei Dăncilă, era să folosească Ministerul de Interne pentru campania electorală. Cred că ajunge, este nevoie să punem punct cât mai repede acestei guvernări care a pierdut încrederea românilor şi majoritatea parlamentară şi să găsim o soluţie de guvernare până la alegeri. În acest moment, doar interesele mărunte ale unor parlamentari mai ţin în funcţie un Guvern care nu ajută cu nimic românii”, a declarat Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad.

Amenințări cu închisoarea?

Pe de altă parte, Ionel Bulbuc a vorbit despre proiectul pe care ar avea intenția să îl pună în aplicare PSD, prin care cei care nu își plătesc taxele și impozitele să poată fi condamnați penal. „PSD ameninţă românii cu închisoarea! Proiectul de lege propus de Guvern, prin care vrea să închidă românii care nu îşi plătesc taxele, arată disperarea şi incompetenţa PSD. Au guvernat iresponsabil şi au ajuns la fundul sacului. Victimele sunt ca de obicei românii, economia reală. Noi credem că fiecare firmă şi fiecare om trebuie să plătească taxele. Avem nevoie de instituţii care să se ocupe de colectare, nu avem nevoie însă de un stat abuziv care ameninţă cu închisoarea. Cei de la PSD au avut zero interes pentru situaţia agenţilor economici, pentru cei care plătesc taxe şi impozite, le-au pus poveri în spate iar acum îi ameninţă cu închisoarea. Nu este o strategie bună, tot ce fac disperaţii de la PSD este să arate neîncrederea în economie şi incompetenţa Guvernului”, a subliniat Bulbuc.