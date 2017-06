PSD anunţă: pasajele sunt pe SEAP!

„Am afirmat public în nenumărate rânduri, una dintre priorităţile mandatului meu, ca senator de Arad, o constituie finalizarea celor două pasaje de pe centura Aradului. Am urmărit toate fazele intermediare cu mare atenţie, urmând toate căile protocolare de interpelare şi dialog cu reprezentanţii Guvernului, inclusiv cei din Guvernul Cioloş, în cadrul şedinței Comisiei pentru Transporturi şi Energie din Senatul României. În acelaşi timp, pentru o transparenţă maximă, am informat în permanenţă cetăţenii despre stadiul evoluţiei proiectului. Am primit în trecut asigurări, pe cale oficială, că termenul de finalizare pentru unul dintre pasaje este sfârşitul lui 2016, cel de-al doilea urmând a fi terminat la începutul anului viitor. Arădenii trebuie să înțeleagă că sistarea temporară a lucrărilor s-a datorat unor situaţii de natură juridică în care s-au aflat firmele care au câştigat licitaţiile la aceste lucrări şi nu lipsei de bunăvoinţă sau implicare a PSD. De altfel, împreună cu deputatul Dorel Căprar, îl vom invita în cel mai scurt timp la Arad pe ministrul Trnsporturilor pentru a clarifica toate aspectele care ţin de finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a pasajelor de pe Centura Aradului”, spune liderul grupului senatorial PSD, senatorul Mihai Fifor.

„Mă întristează faptul că acest subiect sensibil pentru cetăţenii Aradului a devenit de o bună bucată de vreme calul de bătaie al propagandei minicinoase de tip PDL-PNL. Falcă şi ai săi refuză să recunoască faptul că dacă în ziua de astăzi pasajele nu sunt realizate, aceasta se datorează în primul rând firmelor de casă ale PDL şi intereselor meschine ale propriei clientele politice.

Trebuie să reamintesc cetăţenilor că în luna februarie, parlamentarii PNL au votat împotriva Bugetului de Stat, în condiţiile în care Guvernul Grindeanu venea în Parlament cu un proiect bugetar pe 2017, ce includea finanţarea lucrărilor pentru pasajele de pe centura Aradului. Şi atunci, de unde falsa preocupare a primarului şi a celor care îi cântă în strună precum un disc stricat? Minciuna are picioare scurte şi este până la urmă normal că liberalii nu şi-au revenit nici în ziua de astăzi, după campania dezastruoasă de la alegerile generale şi rezultatele terifiante pe care le-au obţinut.

Acestora, le reamintesc că în calitate de aleşi ai arădenilor, preocuparea nostră capitală trebuie să o constituie bunăstarea comunităţii locale, proiectele de infrastructură ale regiunii şi nu jocurile politice mizerabile, nebenefice pentru dezvoltarea Aradului.”, afirmă preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar.