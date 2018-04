PSD blochează colectarea deșeurilor în tot județul. De ce?

Trei din cele 14 puncte aflate pe ordinea de zi a celei de a doua ședințe extraordinare a Consiliului Local Municipal de luni au suscitat un interes deosebit. E vorba de proiectele de hotărâre privind: *aprobarea formei finale a contractului încheiat cu SC Retim Ecologic Service SA în cadrul Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad; *aprobarea actului adițional – cadru la contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din Județul Arad în cadrul proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad; *aprobarea actualizării studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a proiectului „Amenajare parcare subterană Piața Avram Iancu din Municipiul Arad”.

Pe toate cele trei proiecte le-a vrut PSD scoase de pe ordinea de zi. Din ce motive?

Explicațiile PSD

În cazul primelor două – cele referitoare Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – „există niște nelămuriri cu privire la transformarea deșeurilor din tone în metri cubi, care generează o scumpire a gunoiului cu 25 de lei/mc, lucru care este oarecum bizar (această situație nefăcând obiectul niciunuia din cele două proiecte de hotărâre, după cum preciza secretarul municipiului Arad, Lilioara Stepănescu-n.r.). Am citit materialele pe care ni le-ați transmis, dar avem niște nelămuriri pentru care am cerut niște clarificări unor specialiști. Fiind weekend, nu am apucat să le și primim. De aceea, am dori o amânare a acestor puncte. Nu e vorba de respingerea lor, ci doar de o amânare” – a explicat Beniamin Vărcuș, liderul Grupului PSD-ALDE.

În cazul proiectului privind parcarea subterană din Piața Avram Iancu, „am solicitat un punct de vedere Ordinului Arhitecților care abia astăzi a venit și dânșii sunt dispuși la o întâlnire…” – a mai precizat Vărcuș.

Argumentele lui nu l-au convins nici pe primar – care a anunțat că nu retrage proiectele de pe ordinea de zi – nici pe majoritatea consilierilor locali – care au respins propunerea de retragere a PSD.

Pesediștii, mereu nelămuriți

Circul a continuat când s-a ajuns la votarea respectivelor proiecte. Beniamin Vărcuș a fost invitat să se lămurească adresând întrebări directorului, Adrian Țolea, prezent în plenul CLM. Acesta a răspuns punctual la toate nelămuririle social-democraților, după care Beniamin Vărcuș a solicitat zece minute de pauză „pentru a ne consulta între noi”. În ciuda „consultărilor”, aleșii PSD au rămas consecvenți: „Luând în considerare informațiile pe care le-am primit… totuși, considerăm că rămân unele lucruri asupra cărora trebuie să ne edificăm mai clar, motiv pentru care cerem o amânare cu trei-patru zile a celor două puncte” – a spus Beniamin Vărcuș, precizând că în această perioadă dorește să verifice răspunsurile pe care le-a dat Adrian Țolea. Consilierul independent Marin Lupaș s-a alăturat grupului PSD, rugându-l pe primarul Gheorghe Falcă să dea curs solicitării de amânare „pentru că sunt momente când lucrurile se pot schimba. E un moment critic, tensionat și cred că nu e cazul să facem din nou circ la nivel de oraș.”

„Nu e un moment critic. Dumneavoastră ați creat un moment critic” – a replicat primarul făcând referire la situația mai mult decât delicată în care nu se găsește doar Aradul, ci toate cele 25 de unități administrativ-teritoriale care sunt parte în proiectul de colectare separată și transport separat al deșeurilor. „Nu aveți responsabilitatea de a lua o decizie pentru sănătatea oamenilor!” – a conchis primarul.

Respinse la un singur vot

În cele din urmă, cele două proiecte – pentru aprobarea cărora erau necesare două treimi – au fost respinse, cu 15 voturi „pentru” și 7 abțineri. A mai lipsit doar un vot pentru ca proiectele să fie aprobate. De remarcat că printre cei care s-au abținut s-a aflat și Marin Lupaș (alături de aleșii PSD-ALDE Filip, Săplăcan, Buruc, Cheșa, Vărcuș și Ciupe), iar printre cei care au votat „pentru” s-a aflat, surprinzător, consilierul PSD, Gheorghe Furău.