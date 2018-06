Punctaje maxime pentru UAV în evaluarea U-Multirank

U-Multirank este o clasificare între universitățile din 95 de țări, realizată cu finanțare de la Uniunea Europeană, și care a dat acum publicității ultimul raport. A fost evaluat procesul de învăţământ (predare și învățare), performanţa cercetării, transferul de cunoştinţe, orientarea internaţională, implicarea regională, fiecare dintre aceste criterii conținând sub-criterii specifice. Universitatea arădeană a fost punctată cu 8 scoruri maxime obținute la secțiunea predare/învățare (2 scoruri maxime), cercetare științifică (2 scoruri maxime pentru articole publicate inter-disciplinar și parteneriate strategice de cercetare știintifică), transfer de cunoștințe (2 scoruri maxime) și implicare regională (2 scoruri maxime).

„Este o clasare care ne onorează și suntem bucuroși că am reușit să obținem scoruri foarte bune la capitole foarte importante. Mai avem de lucru la capitolul internaționalizare iar strategia actuală a UAV include obiective care să ne permită să ne dezvoltăm relațiile cu parteneri din străinătate, să atragem studenți străini și să cooptăm profesori de la universități din Europa sau de pe alte continente”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile.

„Internaționalizarea procesului de învățământ este o țintă a universității arădene de stat pe care ne-am propus să o atingem în următorii ani. Am participat anul acesta la mai multe târguri ale educației, profesorii noștri au fost implicați în conferințe internaționale și am reușit să construim noi parteneriate cu universități din țările UE dar și non UE. De asemenea, în sprijinul studenților străini, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a inclus în oferta educațională un an pregătitor de limba română”, a precizat prorectorul UAV, conf, univ.dr. Teodor Cilan.