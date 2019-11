Puncte muncite pe Bega

Ei au pus umărul la victoria muncită, scor 2-1 (goluri semnate: M. Codrea min. 28 şi min. 69, respectiv, Velcotă min. 62), obţinută în faţa unui adversar care şi-a vândut scump pielea.

Să spunem că în ultimul minut al prelungirilor, portarul Zamfir a apărat o lovitură de pedeapsă executată de Oprea, trimiţând toate punctele la Chişineu Criş.

„Victoria e pe deplin meritată. Am controlat jocul, am avut și ocazii pe un teren foarte rău, dar nu am fost eficienți. Nu trebuia să ajungem în situația în care o fază în prelungiri să poată decidă tot ce făcusem bun pe parcursul unui meci intreg. Am trăit periculos până ultima secundă, dar, până la urmă, ne-am atins obiectivul în fața unor jucători cu abecedarul fotbalului, dar puțin cam fragezi pentru acest eșalon” – a spus antrenorul Crişului, Adrian Abrudean.