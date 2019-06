Pușcaș, cel mai nou transfer la UTA!

„Sunt onorat că am ajuns la un club de talia UTA-ei, campioana provinciei. Cred foarte mult în acest proiect, în oamenii de aici și sunt convins că împreună vom realiza lucruri importante!”, a declarat Pușcaș.

La rândul său, antrenorul Laszlo Balint a spus: „Cristi Pușcaș este un jucător foarte important pentru acest nivel, cu valoare certă și confirmată, are experiență la echipe care au luptat pentru promovare, precum Dunărea Călărași, sezonul în care au și reușit promovarea, sau Petrolul Ploiești, în sezonul recent încheiat. Mă bucur mult că am reușit să îl semnăm pe Cristi, nu au fost ușoare negocierile, iar aici aportul cel mai important îl are Bogdan Apostu, iar poziția pe care joacă Cristi, mijlocaș defensiv, este una pe care o doream acoperită. Avem în continuare discuții pentru alți doi-trei jucători de profil ofensiv, sper ca până la sfârșitul săptămânii să avem și finalitate la aceste discuții”.