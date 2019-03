Puteţi profita de ultimele zile de early-booking

ARAD. Consultantul nostru pe probleme de turism, d-na Ema Boita, director al Agenţiei Emma Voyage din Arad (str. Cocorilor nr. 44), ne-a vorbit despre avantajele ofertelor early booking, care expiră la finalul lunii martie. Cinci la număr…

1.Reducerile sunt semnificative, ajungând să economiseşti până la 45% din tariful unui pachet turistic pentru vara 2019. Cumpărând din timp economiseşti o sumă importantă de bani pe care o poţi cheltui în concediu sau chiar să îţi planifici o a doua excursie.

2.Poți plăti vacanţa în rate. Rezervând din timp, vei plăti un avans, iar diferenţa o poţi achita în rate sau cu 30 zile inainte de plecare. Făcându-ţi rezervarea în ultimul moment, nu numai că plăteşti mai mult, dar trebuie să şi plăteşti toţi banii odată.

3.Dacă îţi rezervi din timp vacanţa, nu culegi, ci alegi. Există o gamă foarte variată de oferte disponibile. Ai libertatea de a alege perioada, destinaţia, hotelul, chiar şi tipul de cameră dorit cu confirmare imediată. Dacă aştepţi reducerile Last Minute, vei fi nevoit să culegi din ceea ce nu au vrut alţii.

4.Dacă pleci cu grupul tău de prieteni, vei găsi mai multe oferte cu camere disponibile pentru toţi. Cu cât inaintăm spre data de plecare, vei găsi câte o cameră-două la hotelurile care au mai rămas disponibile. Astfel, va fi foarte dificil să găseşti o variantă disponibilă care să fie pe placul tuturor.

5.Viaţa e mai frumoasă când ştii că te aşteaptă următorul concediu. Înainte să pleci te gândeşti numai la el, după ce te-ai întors vorbeşti cu bucurie cum l-ai petrecut şi începi deja să îl planifici pe următorul. Când ţi-ai alocat deja bugetul şi ai plătit avansul, nimic nu mai te poate întoarce din drum.

Ce alegem?

La capitolul destinaţii preferate de arădeni, într-un Top 3 îşi fac loc:

Turcia – datorită charterelor cu zbor direct din Arad, destinaţia preferată datorită serviciilor raport calitate-preţ; Tunisia – noutatea anului 2019 cu zbor direct din Arad, o destinaţie de vară la preţuri avantajoase, resorturi de 4 şi 5* direct pe plaja cu nisip fin, vizitată de către agenţia noastră; Grecia – frumoasele insule Creta şi Zalynthos cu zbor din Timişoara, nenumăratele staţiuni din Halkidiki, Thassos, Riviera Olimpului, Corfu. Urmează Egiptul – Ţara Faraonilor şi a Piramidelor, cu zbor direct din Timişoara, Oradea sau Cluj, dar nu sunt ocolite nici Spania, Dubai, Cipru, Malta, Portugalia, Croaţia, Italia ori destinaţiile exotice. Să nu uităm de Litoralul Românesc şi staţiunile balneo din România cu o creştere foarte mare datorită acordării voucherelor de vacanţă.

Variante vara 2019

Antalya cu zbor din Arad din 12.06.2019 (7 nopţi, preţ de persoană)

Villa Sun Flower Aparts & Suites Hotel 4* all inclusive, 420euro; The Lumos Deluxe Resort Hotel&Spa 5* ultra all inclusive, 565euro; Hotel Crystal Waterworld Resort & Spa 5* ultra all inclusive, 630euro; Hotel Royal Alhambra Palace 5* ultra all inclusive, 895euro; Hotel Delphin Palace 5* ultra all inclusive, 935euro.

Tunisia cu zbor din Arad din 12.06.2019 (7 nopţi, preţ de persoană)

Hotel Hammamet Garden Resort & Spa 4* all inclusive – 460euro; Le President Aqua Park&Spa Resort 4* all inclusive – 489euro; Hotel Iberostar Kuriat Palace 5* all inclusive – 630euro; Hotel Movenpick Resort Marine&Spa 5* all inclusive – 660euro.

Egipt cu zbor din Timisoara din 23.05.2019 (7 nopţi, preţ de persoană)

Hotel Caribbean World Resort Soma Bay 5* all inclusive – 520euro; Hotel Serenity Fun City 5* all inclusive – 590euro; Hotel Tropitel Sahl Hasheesh 5* all inclusive – 670euro; Hotel Baron Palace Sahl Hasheesh 5 * premium all inclusive – 1100euro.

Creta cu zbor din Timişoara din 21.06.2019 (7 nopţi, preţ de persoană)

Hotel Roxani 3 * mic dejun, 370euro; Hotel Galini* all inclusive, 399euro; Hotel Elounda Water Park Residence 4* demipensiune, 480euro; Hotel Elounda Orama 4* demipensiune, 650euro; Hotel Aquila Rithymna Beach 5* mic dejun, 665euro; Elysium Boutique 5* demipensiune, 880euro.

Grecia individual din 17.06.2019 (7 nopţi, preţ de persoană)

Hotel Forest Park 3* demipensiune, 159euro; Sithonia Village Hotel 3* demipensiune, 180euro; Halkidiki Palace Hotel 4* mic dejun, 239euro; Palladium Hotel 3+* demipensiune, 278euro; Sun Beach Hotel 3+* demipensiune, 335euro; Bomo Athos Palace Hotel 4* demipensiune, 395euro; Hotel Dion Palace Resort & Spa 5* demipensiune, 395euro; Porto Carras Meliton Hotel 5* mic dejun, 460euro.