PUZ aprobat pentru zona rezidenţială de pe terenul fostei fabrici de zahăr

Aşadar, cel mai recent proiect de investiţie al SC Porto Petrol SRL pentru terenul fostei fabrici de zahăr merge înainte.

Zonificare

Proiectul va avea următoarele zone funcţionale: zonă de locuințe cu regim mic de înălțime (3,48 ha), zonă mixtă – locuințe și servicii cu regim mic de înălțime (0,06 ha), zonă mixtă – locuințe și servicii cu regim mediu de înălțime (0,22 ha), zonă mixtă – pentru servicii și agrement (0,05 ha), zonă de spații verzi (0,19 ha), zonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente (1,23 ha), zonă echipare edilitară (0,01 ha).

În relaţie cu Mureşul

Aşa cum v-am mai informat şi în toamna acestui an, proiectul de dezvoltare urbanistică a zonei are în vedere realizarea unei soluţii care să valorifice vecinătatea cu râul Mureş. Se are în vedere amenajarea zonei de circulaţie riverană, în sensul că pe lângă pista de biciclete și o alee rutieră să existe și un traseu pietonal pe cea mai mare parte a lungimii ei. Străzile vor fi orientate spre râul Mureș pentru a permite o relație vizuală directă a caselor cu apa și malul acesteia. Dispunerea clădirilor riverane apei se va face fără a obtura relaţia vizuală dintre spaţiile interioare ale ansamblului şi cursul de apă. În partea de vest a amplasamentului va fi amenajată o rampă de acces la un debarcader amplasat în albia majoră a Mureşului. Această amenajare va aparține unui club nautic propus în această parte a terenului.