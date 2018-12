Rachetă Falcon 9 cu 64 de sateliți la bord, lansată de SpaceX

Falcon 9 a decolat având la bord sateliţi aparţinând unui număr de 34 de companii, agenţii guvernamentale şi universităţi, printre care Universitatea din Illinois.

Potrivit SpaceX, misiunea a fost “unul dintre cele mai complexe şi complicate demersuri”.

Misiunea americană survine la câteva zile după ce India a lansat o rachetă cu 31 de sateliţi la bord.

După lansare, prima treapta a rachetei Falcon 9 a revenit pe Pământ aşa cum era prevăzut, aterizând pe o platformă în largul apelor din sudul Californiei, potrivit înregistrării în direct a zborului.

Cu toate acestea, carcasele care protejau sateliţii în timpul lansării au ratat punctul de aterizare de pe platformă şi au ajuns în apele oceanului.

“Carcasele protectoare ale rachetei Falcon au ratat platforma, dar au aterizat încet în apă”, a spus pe Twitter Musk, directorul executiv al SpaceX. Antreprenorul a adăugat că aceste componente vor fi preluate de o ambarcaţiune.

“Planul este să le uscăm şi să le lansăm din nou. Nu e nimic în neregulă cu o mică baie”, a spus Musk, director executiv şi al companiei Tesla Inc, pe Twitter.

Sursa: Agerpres

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N

Falcon 9 first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship—completing this rocket booster’s third launch and landing this year. pic.twitter.com/DXqT7KH9sM

— SpaceX (@SpaceX) 3 decembrie 2018