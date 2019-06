RADEF a „pierdut protocolul” cu Primăria Arad

Senatorul USR Dan Lungu a cerut Ministerului Culturii o situație a RADEF (Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor) – România Film și a numărului de săli de cinematograf retrocedate, demolate și transferate în ultimii aproape 30 de ani. Astfel a ieșit la iveală faptul că în cazul a patru cinematografe, unele acte în care se specifică transferul clădirilor lipsesc din arhiva companiei naționale RADEF. În această situație se află și Cinematograful Grădiște, trecut de la RADEF la Primăria Municipiului Arad în 2011.

Încheiat pe data de 19 mai 2011, protocolul de predare-primire a fost semnat de către Marius Cristian Iurașcu, directorul general al RADEF România Film și Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad. Pentru a afla cum a putut dispărea un act oficial din arhiva companiei de stat, am luat legătura cu cei de la RADEF. Nu am fost lămuriți cu privire la modul în care a dispărut (sau nici nu a ajuns) actul din arhivă, însă am fost asigurați că „s-a găsit unul la noi, jos, la financiar”. Așadar, protocolul a fost găsit imediat după ce Ministerul i-a răspuns senatorului.

În 2011, când s-a semnat protocolul, se consemna în act că cinematograful nu este racordat la energie electrică, gaze, apă sau termoficare, instalațiile electrice, sanitare și de încălzire sunt distruse, iar instalațiile de ventilație nu există. Imobilului se afla în stare avansată de degradare, iar structura de rezistență, finisajele, șarpanta și acoperișul erau deteriorate, întreaga clădire necesitând lucrări de reparații capitale. Valoarea de inventar la data predării către Primărie a cinematografului era de doar 930 de lei.

După preluare, Primăria Municipiului Arad a investit sume considerabile în modernizarea clădirii, dotând-o cu aparatură modernă de proiecție, astfel că aproape săptămânal, la Cinema Grădiște au loc proiecții de film și spectacole de teatru sau muzică.