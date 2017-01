Radiografia eşecului RMN la Arad

Povestea RMN-ului pierdut de Spitalul Judeţean Arad este departe de a se fi încheiat. Asta după ce Consiliul Judeţean Arad a decis să reacţioneze şi să arate faptul că de vină pentru faptul că am ratat, cel puţin pentru anul trecut, achiziţia unui aparat foarte important sunt chiar cei din conducerea unităţii medicale. Şefii de acolo. Pe această temă, Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele CJA, a ţinut să precizeze faptul că „noi nu organizăm licitaţii în numele spitalului. Cei din spital a trebuit să organizeze licitaţia pentru RMN. Şi cineva de acolo trebuie să răspundă pentru faptul că s-a pierdut sau se poate pierde de tot finanţarea de la Ministerul Sănătăţii”.

Pe pagina de Facebook a CJA au apărut, pas cu pas, demersurile făcute pentru cumpărarea RMN-ului. Iar, din informaţiile respective, reiese clar că unitatea medicală se face vinovată de faptul că nu a fost în stare să întocmească un caiet de sarcini. În prima parte a anului 2016, din luna ianuarie şi până în luna mai, a avut loc un schimb de adrese între spital, minister, Direcţia de Sănătate Publică Arad şi CJA. La finele lunii mai, Spitalul avea în buget şapte milioane de lei pentru a cumpăra aparatul. Dar, din luna mai şi până în luna septembrie, nu s-a mai întâmplat mare lucru (poate şi din cauza problemelor din justiţie ale fostului preţedinte CJA legate direct de spital), fapt indicat chiar de către cei din CJA: „În luna iunie se modifică legislaţia privind achiziţiile publice şi se blochează procedurile de achiziţie. Au fost întâmpinate dificultăţi în întocmirea caietului de sarcini de către secţia care a iniţiat procedura”. Reţineţi această ultimă precizare referitoare la dificultăţile de la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică a Spitalului Judeţean Arad.

După cum am specificat deja, din luna mai şi până în luna septembrie nimeni nu a mai făcut mare lucru pentru a întocmi caietul de sarcini aferent licitaţiei pentru RMN. Poate de teama justiţiei, după cum spuneam (o teamă deja înrădăcinată în sânul instituţiilor publice), poate din alt motiv.

În luna august, după ce personalul Spitalului Judeţean Arad nu a reuşit să întocmească documentaţia necesară, a fost organizată o nouă licitaţie pentru angajarea unui consultant care să facă treaba pe care cei din spital nu au putut să o facă, respectiv să întocmească acel caiet de sarcini. De abia în 28 septembrie a fost finalizată licitaţia pentru serviciile de consultanţă. În octombrie caietul de sarcini a fost gata, iar în 27 octombrie licitaţia pentru un RMN nou a fost publicată pe SEAP. În 25 noiembrie a fost anunţat şi câştigătorul licitaţiei, dar, cum ne-am obişnuit deja, în 5 decembrie au fost formulate două notificări de către două firme care au participat la licitaţie, dar nu au câştigat-o, preţul lor fiind mai mare decât al firmei declarate câştigătoare. CJA le-a transmis răspunsul la notificări, dar cele două firme au depus contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Iar rezultatul îl ştim toţi: anul s-a încheiat, banii de la Ministerul Sănătăţii s-au întors înapoi, iar noi am rămas, cel puţin pe moment, fără aparat RMN.

Un conflict de interese?

Mai sus vă atrăgeam atenţia referitor la o precizare a celor de la CJA: „Au fost întâmpinate dificultăţi în întocmirea caietului de sarcini de către secţia care a iniţiat procedura”. Practic, întocmirea unui caiet de sarcini pleacă de pe secţia Spitalului Judeţean, de la medicii care lucrează pe secţia respectivă. La Laboratorul de Radiologie şi Imagistică din cadrul spitalului lucrează zece medici primari şi specialişti. Primul medic aflat pe lista de prezentare a Spitalului Judeţean este Oana Lucia Amza, cea care, în mare măsură, trebuia să se ocupe de întocmirea caietului de sarcini. Pentru că, o spun chiar cei de la CJA, „au fost întâmpinate dificultăţi în întocmirea caietului de sarcini de către secţia care a iniţiat procedura”. Cum a fost posibil ca cei zece medici să nu „tragă” pentru a lucra pe un aparat nou, modern? Nu ne punem da seama. Dar va putem prezenta piaţa zvonurilor, care aminteşte de doctorul Oana Lucia Amza. Pe lângă funcţia de medic la Spitalul Judeţean Arad, Oana Lucia Amza mai are o altă funcţie: cea de Medic Radiologie Imagistică Medicală la clinica privată Affidea, fosta Euromedic. Iar Affidea este una dintre cele doar două clinici din Arad care are RMN. Marea majoritate a arădenilor care au nevoie de o investigaţie RMN se prezintă la unul dintre cele două centre şi plătesc sume importante pentru un RMN. Zvonurile vorbesc de faptul că dacă doctorul Amza se ocupa îndeaproape de caietul de sarcini pentru a cumpăra un aparat RMN, putea „lovi” direct în celălalt angajator al ei. Precizăm încă o dată că acestea sunt zvonurile care circulă pe piaţă (mai ales prin spital) referitoare la ratarea aparatului RMN de către Spitalul Judeţean. Am încercat să o contactăm şi pe Oana Lucia Amza pentru a răspunde unor posibile acuzaţii de conflict de interese, dar nu am reuşit.

O speranţă cât… unghia

Contestaţiile depuse de cele două firme vor fi soluţionate, cel mai probabil, în luna februarie, spun cei de la CJA. Dar chiar şi dacă acele contestaţii vor fi respinse, este greu de crezut că Ministerul Sănătăţii ne va da, încă o dată, bani pentru aparatul RMN. Noi oricum nu avem altă opţiune decât să sperăm. Mai marii Consiliului Judeţean Arad chiar cred că totul va fi bine şi că vom avea bani guvernamentali pentru RMN.