Rapperul canadian Drake bate recordurile de streaming

Rapperul s-a alăturat săptămâna aceasta platformei de retransmitere a partidelor de jocuri video, Twitch. Aventurile sale „Fortnite”, un joc de supravieţuire foarte popular, au fost vizionate de 628.000 de spectatori, doborând precedentul record al Twitch (de 388.000 spectatori), proprietate a Amazon.

Sursa: Agerpres

eSports gamer @Ninja and @Drake’s duos partner in @FortniteGame, chops it up about the record setting @Twitch stream & how the legendary session with Drizzy, @trvisXX & @TeamJuJu came to be!

Read all four parts below!! pic.twitter.com/DqOJlJuEbb

— Young Money (@YoungMoneySite) 16 martie 2018