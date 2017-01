Război pe reţeaua şcolară

Deși se anunțau scântei încă de la stabilirea ordinii de zi, şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal de joi, 26 ianuarie, s-a desfăşurat relativ calm. Motivul? Decizia de ultim moment a Primăriei de a retrage de pe ordinea de zi proiectul privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Arad care va funcţiona în anul şcolar 2017-2018. Oficial, retragerea acestui proiect a fost determinată de discuțiile din ultima săptămână dintre Primărie şi reprezentanții consiliilor de administrație ale unităților de învățământ. Neoficial, e vorba de presiunea publică creată în jurul acestui subiect de către cadrele didactice din unităţile de învăţământ supuse reorganizării, dar şi de către elevii şi părinţii elevilor din aceste şcoli. Ca să nu mai vorbim de transformarea subiectului reorganizării reţelei şcolare într-unul politic, PSD exploatându-l la maximum. De altfel, o bună parte din numerosul public prezent (totuşi) la şedinţa CLM de joi a fost mobilizat de social-democraţii arădeni. Au fost dascăli, dar au fost şi părinţi nemulţumiţi de intenţia iniţială a Primăriei şi Inspectoratului Şcolar Judeţean de a impune fuziunea unor şcoli şi licee. Riposta lor nu a mai avut loc pentru că primarul Gheorghe Falcă a anunţat la începutul şedinţei retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Cu câteva precizări, însă.

Promisiuni guvernamentale

„În urma discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii şcolilor, care şi-au asumat anumiţi indicatori, care au solicitat să rămânem în acea structură, bazându-ne şi pe faptul că cele trei licee – Colegiul Tehnic «Aurel Vlaicu», Liceul Tehnologic de Transporturi Auto «Henri Coandă» şi Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului – au primit promisiuni că vor avea investiţiile realizate de către guvern… atunci am acceptat soluţia lor, şi nu soluţia Inspectoratului Şcolar. Aşteptăm promisiunile guvernamentale pe salarizarea profesorilor, cu indicatorii prezentaţi acolo, cu costurile de funcţionare şi cu investiţiile” – a subliniat Gheorghe Falcă.

Primarul a ţinut să mai precizeze că propuneri de fuziune a unor unităţi de învăţământ din municipiul Arad au existat încă din anul 2013, însuşi deputatul PSD, Dorel Căprar, acuzând la acea vreme Primăria că „nu realizăm aceste lucruri”.

Încă o amânare…

Consilierul independent Marin Lupaş a intervenit, şi el, în chestiunea reorganizării reţelei şcolare, evidenţiind că „totul s-a făcut pripit. Primăria sau Inspectoratul Şcolar trebuia să organizeze o dezbatere, o întâlnire cu comitetul profesorilor din şcolile propuse să fuzioneze. Se putea ajunge astfel la o înţelegere, la un anumit consens, la o implementare de comun acord a unei soluţii. Pe de altă parte, există probleme cu care anumite licee se confruntă, probleme precum numărul insuficient de elevi, privind specificul profilului care nu e adaptat meseriilor ce se cer pe piaţă, sau privind rezultatele şcolare. De toate aceste lucruri trebuie să se ţină cont pentru a lua nişte decizii despre care noi am mai discutat, dar care nu s-au luat până acum. Eu cred că, în momentul de faţă, anumite licee trebuie să intre într-un program de fuziune sau absorbţie. E un lucru care, din păcate, s-a amânat cu încă un an de zile, din cauza politicului” – a declarat Marin Lupaş.

Victoria – a PSD şi a părinţilor

Desigur, cei care s-au bucurat cel mai mult de ceea ce s-a întâmplat joi, în CLM, în chestiunea organizării reţelei şcolare au fost consilierii PSD, ei asumându-şi de fapt meritul de a fi blocat „dezastrul propus de Primărie şi ISJ Arad.” Consilierul Beniamin Vărcuş a ţinut să vorbească despre spiritul civic deosebit al celor prezenţi la şedinţa CLM – fie cadre didactice, fie părinţi ai elevilor de la unităţile de învăţământ vizate de fuziune. Alesul PSD a mai subliniat faptul că problemele se rezolvă prin dialog, şi nu prin impunere.

„Ne-a deranjat faptul că acest subiect de interes maxim a fost tratat netransparent de către administraţia locală. Noi am fost sesizaţi de către părinţi de faptul că nu e în regulă ce se întâmplă acolo, din punctul lor de vedere. Ne-am interesat, am avut discuţii cu cadrele didactice implicate, cu specialişti în domeniu, cu sindicatele şi am luat decizia de a-i sprijini în Consiliul Local. Şi, dacă se doreşte vreun fel de fuziune, aceasta trebuie să se facă cu acordul şi cu consultarea temeinică prealabilă a tuturor factorilor implicaţi, nu aşa cum s-a făcut. Ne dorim ca, pe viitor, problema să se rezolve într-un mod care să fie acceptat atât de către autorităţile locale – Consiliul Local şi administraţia Primăriei –, cât şi de către ISJ şi de către cadrele didactice şi părinţi” – a precizat Beniamin Vărcuş. În ceea ce priveşte victoria repurtată de PSD în chestiunea reţelei şcolare, alesul social-democrat a subliniat că „ea nu e atât de mult a PSD, cât e a părinţilor care au dat dovadă de un extraordinar spirit civic, s-au unit şi, împreună cu forţele politice, au reuşit să-şi rezolve problema”.

Ce urmează?

Dacă a fost scoasă în ultimul moment de pe ordinea de zi a ordinarei CLM de joi, foarte probabil organizarea reţelei şcolare pe anul şcolar 2017-2018 va fi supusă atenţiei consilierilor locali în următoarea şedinţă CLM. Mai mult, se va propune o reţea şcolară nemodificată, la fel cu cea pe anul în curs. E de bine, e de rău? Timpul ne va oferi răspunsul…