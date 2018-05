Războiul pe gunoi continuă: Cionca şi Bîlcea ies la atac

Veştile referitoare la situaţia gunoiului care înghite încet-încet Aradul nu sunt dintre cele mai bune. Cu toate că societatea Retim primeşte amenzi peste amenzi, că toate că este blamată de zeci de mii de arădeni, nimeni şi nimic nu pare că poate să îi urnească din loc pe reprezentanţii companiei timişene. Situaţia deşeurilor a fost dezbătută şi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Arad, şedinţă care a avut loc vineri, în jurul amiezii. Întreaga dezbatere a pornit de la o întrebare pusă de consilierul Gheorghe Sabău: de ce nu au fost predate pubelele de la Aeroportul Arad către operator, respectiv către Retim, pentru ca acesta să le predea ulterior populaţiei? „Noi am fi vrut să le predăm, dar nu are cine să le preia. Societatea are foarte puţini angajaţi faţă de volumul de muncă. Cred că Retim s-a întins mai mult decât poate. Firma are probleme mari cu angajarea forţei de muncă, cu dotările”, a explicat Iustin Cionca, preşedintele CJA.

Despre rezilierea contractului

Ulterior, Cionca s-a lansat într-un atac virulent la adresa celor de la Retim, lucru pe care nu l-a făcut până acum. „Din păcate, noi trebuie să luptăm să nu pierdem operatorul, adică pe Retim. Adunarea Generală a Acţionarilor ADI Deşeuri poate rezilia contractul oricând, la orice oră, pentru că Retim nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Dar riscăm să pierdem peste 30 de milioane de euro, care este valoarea contractului. Dacă se reziliază contractul, nu mai avem timp fizic să organizăm o nouă licitaţie şi să încheiem un nou contract cu alt operator”, a spus Cionca. Sabău a punctat: „poate cei de la Retim sunt conştienţi de acest lucru şi de aceea nu se sinchisesc să rezolve problemele”. „Se poate”, a răspuns Cionca. „Retim a venit cu aroganţă în Arad. Am avut şi noi probleme cu ei, au avut şi cei de la Polaris probleme cu ei. Dar, din păcate, nu avem altă soluţie decât să ne târâm cu această firmă”, a mai spus preşedintele CJA.

Fără colectare selectivă

Iustin Cionca a invitat-o să vorbească despre acest proiect şi pe Gabriela Chiricheu, directorul Direcţiei Programe de Dezvoltare din cadrul CJA. Iar informaţiile lansate de aceasta sunt clare: nu vom selecta deşeurile pentru o bună perioadă de timp. „Nu putem vorbi de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile. Staţia de sortare care deserveşte zona I trebuie predată de către Municipiul Arad către ADI Deşeuri. Ulterior, ADI trebuie să organizeze o licitaţie pentru contractarea unui operator care să deservească această staţie. De abia apoi putem vorbi despre colectare selectivă”, a menţionat Gabriela Chiricheu. Aşadar, cel mai probabil, în acest an toate deşeurile vor fi adunate de către utilajele care colectează gunoiul menajer.

Şi cifre

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Sergiu Bîlcea, a venit şi cu cifre clare privind colectarea deşeurilor de către Retim. „Consiliul Judeţean a predat către Retim cele zece utilaje achiziţionate în cadrul proiectului. Acestea sunt înmatriculate, sunt funcţionale. Cu toate acestea, societatea nu reuşeşte să intre în ritm. Cea mai mare problemă este în municipiul Arad. Polaris aduna cam 260-270 de tone de deşeuri pe zi, iar Retim de abia acum a ajuns să adune 190-200 de tone de deşeuri pe zi. În momentul în care Retim va ajunge să colecteze 250 de tone de deşeuri pe zi, eu cred că ne apropiem de normalitate”, a explicat Bîlcea.

UDMR, fără interes

În tot acest tumult de acuze, cei doi consilieri judeţeni ai UDMR au părut că nu au niciun interes. În timpul în care sala de şedinţe a CJA a devenit o sală de dezbateri privind grava problemă a deşeurilor, cei doi, respectiv Gyorgy Boloni şi Tamas Pero, s-au ridicat şi au părăsit sala. Pe surse, am aflat că cei doi aveau un eveniment pe linie de partid. Eveniment ce, se pare, a fost mult mai important decât problema celor care i-au ales.