Razie între cerșetori și oamenii străzii la Arad

Arad. Două acțiuni în două zile, pe străzile municipiului Arad, au fost desfășurate de polițiștii locali arădeni miercuri, 9 octombrie și joi, 10 octombrie. Cei vizați au fost oamenii străzii și cerșetorii. La cea de-a doua acțiune am participat și noi alături de polițiști pentru a vedea cum decurge o astfel de acțiune, de la plecarea polițiștilor pe teren, reperarea „țintelor”, aducerea lor la sediul din Micalaca și oferirea mesei, a consultului medical, precum și a asistenței sociale.

28 de persoane legitimate

Miercuri, 9 octombrie au fost legitimate și chestionate 28 de persoane. Dintre acestea, două persoane care au consumat alcool pe spațiul public au fost sancționate cu 500 de lei. Alte patru persoane au ajuns în Micălaca. O persoană, suspectă de TBC, a fost transportată cu ambulanța la spitalul din Arad unde a fost internată, în timp ce o altă persoană, infectată cu HIV, a refuzat transportul și internarea. Un om al străzii, de 51 de ani, care și-a făcut adăpost la blocul 564, de pe strada Nucet, a fost îndepărtat, iar construcția improvizată a fost dezafectată.

Razia de joi, 10 octombrie

Revenind la acțiunea de joi, 10 octombrie, am fost alături de polițiștii locali și de la început putem să vă spunem că nu este chiar așa de ușor cum se crede. Multe dintre persoanele conduse la sediul din Micălaca sunt pline de pureci și păduchi, emană un miros puternic, aproape insuportabil și mulți dintre ei sunt purtători de boli transmisibile precum TBC sau HIV. Trecând peste toate aceste aspecte, putem spune că Poliția Locală Arad îi „agasează” constant atât pe cerșetori, cât și pe oamenii străzii, ei fiind obligați să stea peste șase ore la sediul din Micălaca. Acest fapt îi exasperează și îi face să plece din locurile în care s-au obișnuit să stea, tocmai pentru a nu mai fi ridicați. Se prea poate ca într-un viitor apropiat să aleagă un alt oraș unde să își continue „activitățile zilnice”.

Mămici minore cu copii la cerșit

Între cei ridicați de polițiști am observat trei mămici cu trei bebeluși, din Pâncota, care au venit la cerșit în Arad. Două dintre ele au 24 de ani și una este o minoră de 17 ani. Ne-au spus că bărbații sunt plecați în Anglia și în Franța. Ce fac acolo nu am mai întrebat. Un om al străzii – mai în vârstă, care avea un câine cu el, ne-a spus că nu este din Arad și că este pe străzi de la 7 ani. Am observat și mulți băieți, dar și fete, majoritatea minori. Sunt povești triste ale unor destine frânte, pentru mulți dintre ei prea devreme.

Cu TBC, diabet și HIV

Directorul Poliției Locale Arad – Adrian Toma, explică ce s-a întâmplat:„Este a zecea acțiune de acest gen. Sistemul a fost pus deja în practică și avem deja o serie de concluzii cu caracter general referitor la profilul persoanelor care fac obiectul acestui proiect. Ne vom completa și logistica în următoarea perioadă. Atât Arhiepsicopia, prin mâncarea furnizată, cât și DAS-ul, prin asistența oferită și identificarea cazurilor sociale, sunt în continuare alături de noi. În aproximativ o lună de zile vom oferi date de natură statistică, concrete. Starea de sănătate a multora dintre persoanele care ajung la sediul din Micălaca este precară, mulți dintre ei suferă de TBC, diabet și chiar HIV. Majoritatea dintre ei nu sunt din Arad și astfel depun eforturi pentru a se deplasa zilnic pentru a desfășura fapte de natură contravențională sau efectiv pentru a beneficia de o sursă de venit. O mare parte din ei sunt consumatori de etnobotanice și substanțe psihotrope”.