Răzvan Cadar: “Consilierii judeţeni PSD- zero proiecte, multă gălăgie!”

În mai bine de un an, consilierii judeţeni PSD nu au depus niciun proiect de hotărâre spre dezbatere în Consiliul Judeţean! Aceasta este cea mai recentă afirmaţie politică făcută de consilierul judeţean PNL, Răzvan Cadar. Alesul precizează: „Aproape zilnic aflăm de la consilierii judeţeni PSD că nu este bine ce face conducerea Consiliului Judeţean Arad şi majoritatea consilierilor judeţeni care susţine echipa de conducere. Auzim de la ei critici, suportăm jigniri de tot felul. Nu aflăm însă care este alternativa propusă de PSD? Zero! Consilierii PSD au la dispoziţie un mandat şi îl pot folosi constructiv: pot să vină cu proiecte, cu propuneri, cu idei, sub formă de proiecte de hotărâre. Care sunt aceste iniţiative şi idei? Zero! Există doar o idee fixă, de a folosi mandatul primit de la arădeni pentru a face politică, pentru a face o opoziţie distructivă, pentru a vota împotrivă, pentru a bloca proiecte, pentru a face scandal. Echipa executivă care conduce Consiliul Judeţean Arad propune proiecte, hotărâri pentru Arad, susţinute de consilierii judeţeni, bune, mai puţin bune, vom vedea rezultatele şi aprecierea arădenilor. În schimb, cei de la PSD critică fără să propună nimic. Cred că opoziţia are rolul ei, foarte important, în democraţie, dar sentimentul meu este că la Arad nu avem o opoziţie care poate să ofere alternative”.

Răzvan Cadar mai indică faptul că „preocupările consilierilor judeţeni PSD sunt să urmărească presa şi să preia eventuale atacuri la adresa Consiliului Judeţean sau să aştepte telefonul de la conducerea PSD, cu comanda de a lansa un nou atac la adresa Consiliului Judeţean Arad. Este regretabil că de mai bine de un an consilierii judeţeni PSD se comportă ca şi cum ar fi în afara Consiliului Judeţean, undeva pe o margine de drum de unde critică şi jignesc instituţia din care fac parte. Nu este de mirare că niciodată arădenii nu au dat încredere PSD să conducă judeţul Arad”.