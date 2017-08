Răzvan Cadar: „PSD vrea să blocheze banii pentru arbitraje”

„Probabil PSD vrea să blocheze banii pentru arbitraje şi s-a folosit de numele meu pentru această acţiune. Evident, atacul consilierului PSD Sulincean este o aberaţie. Nu eu am alocat bani pentru arbitraje, nici nu câştig niciun leu din acest proiect, aşa că nu se pune problema incompatibilităţii. Banii vin prin Centrul Judeţean de Cultură, în urma unui proiect depus de AJF. Singura incompatibilitate este între PSD şi lucrurile bune care se fac în administraţia judeţeană. Din păcate, cei de la PSD vor să pună sub semnul întrebării sprijinul pe care îl primeşte fotbalul arădean, probabil pentru a diminua meritele administraţiei locale. Atacul la adresa mea este nefondat şi nu face decât să arate incompetenţa şi rea voinţa celor de la PSD, gata din nou să blocheze un proiect bun pentru sport. Scopul evident este acela de a nega rezultatele administraţiei judeţene. Sunt convins că poziţia mea din ultimul timp i-a deranjat pe şefii de partid ai domnului Sulincean. Îi amintesc acestuia că parlamentarii PSD nu au adus bani la Arad: au fost prinşi cu minciuna, la solicitarea mea, chiar de ministrul dezvoltării din Guvernul PSD. Evident că şefii PSD sunt supăraţi că nu îşi pot aroga false merite, aşa cum cred că sunt supăraţi şi consilierii judeţeni PSD, pentru că le-am amintit că au zero proiecte iniţiate în mai bine de un an de mandat. Mergem înainte şi facem lucruri bune pentru Arad, nu doar pentru sport, cu riscul de a-i supăra tare rău pe cei de la PSD. În lipsă de activitate relevantă şi rezultate palpabile, rămâne să suportăm şi în următorii trei ani atacurile la persoană nefondate ale consilierilor PSD, dictate de şefii de la partid”, a spus Răzvan Cadar.