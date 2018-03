Reabilitare de 4,3 milioane

Primarul Gheorghe Falcă a semnat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, contractele de finanţare pentru reabilitarea termică a patru unităţi de învăţământ din municipiul Arad. E vorba de corpuri de clădire aparţinând Şcolilor Gimnaziale „Ilarion Felea”, „Iosif Moldovan”, „Aron Cotruş” şi de Grădiniţa PP8. Nu mai puţin de 4,3 milioane de lei urmează să fie investiţi în aceste imobile, cea mai mare parte a finanţării fiind asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2018.

Lucrările

Potrivit Luciei Giurgiu, şef Serviciu Investiţii în cadrul Primăriei Arad, lucrările propuse prin proiectele de reabilitare termică sunt următoarele: *anvelopare faţade cu polistiren expandat având 10 cm grosime şi finisare cu tencuială structurată colorată; *anvelopare socluri cu polistiren extrudat de 10 cm grosime şi finisare cu tencuială structurată; *înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC; *termoizolare glafuri exterioare la goluri tâmplărie cu polistiren expandat de 2 cm şi tencuială structurată; *înlocuire glafuri la exteriorul şi interiorul ferestrelor, din tablă la exterior şi din PVC la interior; *reparaţii şi înlocuiri elemente şarpantă din lemn, deteriorate; *înlocuire învelitoare, jgheaburi şi burlane la clădirile cu acoperiş tip şarpantă; *termoizolare şi hidroizolare acoperişuri de tip terasă; *termoizolare planşeu la ultimul nivel la clădirile cu acoperiş şarpantă; *realizare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi; *remedieri zugrăveli interioare în zonele de intervenție; *realizare trotuar de protecție clădiri.

Dacă licitaţia pentru desemnarea constructorului şi etapele ulterioare acesteia vor decurge normal, lucrările vor putea fi finalizate până la finalul acestui an.

Investiţiile, defalcate

Cea mai mare investiţie se va realiza la Şcoala Gimnazială „Ilarion Felea”: 1.600.707 lei. Vor fi reabilitate termic patru clădiri situate pe strada Dr. Ilarion Felea nr. 7-13: corpul principal (P+2E) şi alte trei corpuri (parter). Lucrările ar urma să dureze 180 de zile.

Școala Gimnazială „Aron Cotruș” va beneficia de o investiţie de 1.324.264 lei în reabilitarea termică a unui complex de trei corpuri de clădiri situate pe strada Ardealului nr.8. Clădirile au fost construite în 1916. E vorba de un corp (S parțial+P+E) care găzduieşte şcoala şi două corpuri (unul S+P şi altul P) unde sunt amenajate ateliere. Lucrările de reabilitare termică ar urma să se realizeze în 120 de zile.

La Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” de pe strada Condurașilor nr. 48-50 se vor investi 688.370 de lei în reabilitarea termică a unei clădiri cu un singur nivel, construită în anul 1900. Lucrările vor dura 120 de zile. Grădiniţa PP8 de pe strada Anton Pann va beneficia de o investiţie de 684.494 de lei. Clădirea ce va fi reabilitată termic are subsol parţial şi parter, lucrările durând 4 luni.

Preţ pe Educaţie

„Municipalitatea are deja o recunoaştere prin investiţiile pe care le-a făcut în sistemul educaţional. În urmă cu câteva luni de zile am semnat noi contracte pentru reabilitarea unor colegii importante din municipiul Arad. Astăzi am semnat patru contracte de reabilitare termică a şcolilor «Ilarion Felea», «Iosif Moldovan», «Aron Cotruş» şi a Grădiniţei PP8. Sunt patru proiecte importante pentru sistemul educaţional, pentru care am primit apreciere din partea directorilor. Sunt bucuros că am făcut acest pas pentru reabilitarea acestor instituţii şcolare. Mulţumesc funcţionarilor cu care am lucrat la aceste proiecte. Urmează investiţiile pe fonduri europene în reabilitarea altor unităţi şcolare din municipiul Arad” – a declarat primarul Gheorghe Falcă.

„Mai mult decât atât – a mai spus edilul –, pentru Şcoala Gimnazială «Ilarion Felea», avem sistem nou de asigurare a hranei calde pentru copii. Suntem într-un program naţional, într-un program pilot. Pentru aceasta, Municipalitatea a cumpărat sală de mese tip container, iar săptămâna viitoare, prin şedinţă de consiliu, vom aproba servirea unei mese calde de către copii pentru că şcoala se află într-o zonă unde familiile copiilor au posibilităţi financiare reduse, iar noi vrem să îi atragem şi să îi menţinem în sistemul educaţional şi prin facilitatea de beneficia de o masă caldă”.