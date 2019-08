Reacțiile liderilor politici arădeni după ruperea Guvernului

ARAD. După aproape trei ani, câteva guverne schimbate și negocieri dure, ALDE a decis să părăsească PSD și să renunțe la Guvernare. Decizia luată la începutul acestei săptămâni nu doar că lasă PSD fără o majoritate, dar poate fi o șansă pentru opoziție să se coalizeze împotriva social-democraților. Mai mult, se pare că Pro România, partidul condus de fostul pesedist Victor Ponta, câștigă teren în Parlament, dar și în teritoriu.

La nivel local, lucrurile sunt destul de clare. Președintele ALDE Arad, Eusebiu Pistru, a vorbit încă de acum două săptămâni de negocierile care se duc cu Pro România, însă în acel moment se mai dădea o șansă guvernării Dăncilă. Acum, ALDE, Pro România și desigur PNL se pare că vor face front comun, în primul rând prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă moțiunea va trece, Opoziția susține că ar fi chiar dispusă să preia o guvernare temporară, pentru următorul an sau până la organizarea de alegeri anticipate.

În tot acest timp, liderul PSD Arad, deputatul Dorel Căprar, susține că PSD trebuie să rămână la Guvernare pentru a-și putea duce la îndeplinire măsurile stabilite prin programul asumat. De asemenea, senatorul Mihai Fifor – ministru în Guvernul Dăncilă, susține că decizia ALDE a fost gândită de ceva vreme și nu a venit ca o surpriză. În acest context politic, UDMR poate avea din nou de câștigat, dacă va alege să facă front comun cu PSD în Parlament, desigur pentru susținerea unor proiecte de interes pentru comunitatea pe care o reprezintă.

Cum s-a văzut ieșirea de la Guvernare în teritoriu?

Președintele ALDE Arad, Eusebiu Pistru ne-a declarat: „Am renunțat la guvernarea alături de PSD pentru că nu am mai găsit nicio punte de comunicare cu social-democrații în vederea îndreptării lucrurilor. Am creditat această guvernare sperând că o stabilitate politică va duce la aplicarea reformelor de care avem atât de mare nevoie, dar, din păcate, nu am găsit susținere din partea colegilor. Coaliția a funcționat defectuos, ceea ce a făcut ca decizia de a părăsi guvernarea să fie una de așteptat. De acum vom trece în opoziție, și vom merge pe o alianță cu Pro România. Considerăm că pe primul loc trebuie să fie întotdeauna interesele electoratului nostru, a celor care ne dau votul, și – tocmai pentru că nu mai găseam nicio cale de comunicare cu cei din PSD – am decis că e mai bine să ne despărțim. ALDE își va urma drumul liberal și va susține în continuare toate acele proiecte care aduc un plus comunităților. Cât despre alianța cu Pro România, o vom lua etapizat. Vom merge pe susținerea comună a lui Mircea Diaconu la prezidențiale, iar mai apoi vom vedea în ce direcție va evolua această alianță. Personal, l-am susținut pe Călin Popescu Tăriceanu pentru candidatura la președinție, dar înțeleg alegerea sa de a se retrage acum din cursă”.

Dorel Căprar: Stabilitate la Guvernare

Deputatul Dorel Căprar, preşedintele PSD Arad, apreciază că „mai ales în acest moment, odată cu decizia ALDE de a părăsi coaliţia, este vital pentru români ca Partidul Social Democrat să rămână la guvernare”. „Întreaga strategie guvernamentală este gândită ca un tot unitar, cu măsuri progresive eşalonate pe departamente şi mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut pentru creşterea nivelului de trai al românilor. Tocmai de aceea, conducerea PSD a decis în unanimitate, prin votul în CEX, continuarea guvernării. Avem responsabilitate față de cei care ne-au acordat votul în 2016, avem responsabilitate pentru implementarea programului de guvernare, o responsabilitate pe care ne-am asumat-o şi care nu ne sperie. Viziunea noastră de politici publice pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate, bazată pe principii incluzive. Guvernările PSD au adus creștere economică și bunăstare în rândul cetățenilor. Creşterea pensiilor, a salariilor, debirocratizarea, relaxarea fiscalităţii şi susţinerea viguroasă a agriculturii româneşti, toate sunt măsuri care fac parte din viziunea PSD pentru fundamentarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă. Tot ceea ce am promis până acum s-a tradus în fapte iar în perioada următoare ne ţinem de cuvânt. România are nevoie de stabilitate”, afirmă preşedintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar.

Fifor: Nu acceptăm Guvernarea cu Pro România

Senatorul PSD de Arad, Mihai Fifor a declarat, pentru Mediafax, la finalul CEx de luni, că i-a transmis lui Călin Popescu Tăriceanu că PSD nu va accepta niciodată ca Pro România să intre la guvernare. Secretarul general al PSD a adăugat că deciziile ALDE fuseră luate dinainte. „După coaliția de astăzi (luni – n.r.) nu mai sunt atât de convins că am reușit să înțeleg resorturile intime ale ieșirii ALDE de la guvernare. E decizia dânșilor, așa au ales. I-am spus astăzi lui Tăriceanu că nu vom accepta ca Pro România să meargă la guvernare alături de PSD. E un vot al colegilor în PSD și prin urmare vom continua. Dacă domniile lor au decis să facă alianță cu Pro România, dacă au ales să îl retragă pe Tăriceanu și să îl susțină pe Mircea Diaconu. Toate acestea sunt hotărâri cu care astăzi au venit deja. Să nu încercăm să ne mințim unii pe alții că astăzi s-a luat decizia, nici pomeneală”, a afirmat Mihai Fifor.

Gheorghe Falcă: Opoziția devine majoritară

Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, a punctat: „Plecarea celor de la ALDE din Guvernarea condusă de Viorica Dăncilă confirmă că a eșuat corabia guvernamentală. De asemenea, se confirmă că ceea ce am argumentat în ultimii doi ani au fost lucruri adevărate, iar în acest moment pe o corabie eșuată unii șoareci se aruncă în mare, alții se strâng în jurul cârmaciului Dăncilă. Cred că pentru viitor, partidele de opoziție trebuie să prezinte un document în jurul căruia cetățenii să își ofere un vot de încredere pentru o viitoare guvernare. Pot spune în mod cert că atunci când introduci o moțiune de cenzură ai două scopuri: primul este destituirea Guvernului în funcție, iar al doilea îl reprezintă asumarea guvernării. Am auzit politicieni care nu doresc să își asume responsabilitatea unei guvernări. Asta înseamnă că nu au oameni și nici soluții. Opoziția care devine majoritară are și responsabilitatea de a guverna țara, în limitele unui mandat de 1 an de zile sau până la alegerile anticipate”.

Pro România, în așteptare

Reprezentanții Pro România Arad nu au dorit să facă momentan declarații. Pe surse am aflat că cei din Pro România așteaptă să vadă în ce condiții se va realiza alianța cu ALDE, dacă este una doar de conjunctură pentru alegeri prezidențiale sau dacă se va merge pe o colaborare de durată și pentru alegerile locale și mai apoi parlamentarele din toamna anului viitor.