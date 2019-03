Reacționează la acuzele lui Ponta: „PSD e mai unit ca niciodată”

ARAD. Conducerea PSD Arad a transmis un comunicat de presă, reacționând la afirmațiile făcute la Arad de către fostul premier Victor Ponta.

„Mă mir într-un fel că Victor Ponta are tupeul să demonizeze niște oameni, membrii de partid, care în vremea când a fost premier, lider și ulterior simplu coleg, i-au arătat susținere și încredere. Acei arădeni, care au muncit din greu pentru a construi organizații și a da viață unor proiecte sunt parte integrantă a ascensiunii lui Ponta. Nu și a decăderii sale pe care trebuie să și-o asume, în cazul în care mai are încă onoare. Nemulțumiri și frustrări au acumulat doar el și acei puțini care l-au urmat și cărora le-a promis tot felul de funcții și poziții virtuale. Îmi pare sincer rău că formațiunea pe care o conduce își întemeiază discursul pe critici nefondate și reproșuri fanteziste, în absența unor soluții sau idei utile pentru România. Ghinionul său este că vorbește singur, în timp ce noi ne vedem de treabă pentru a nu îi dezamăgi pe românii care ne-au investit cu încredere”, afirmă președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căpar.

La rândul său, Mihai Fifor, președintele Consiliului Național al PSD, a punctat: „Din capul locului am remarcat că Victor Ponta evită să vorbească despre construcție, despre proiecte naționale și preferă să își întemeieze speech-ul pe calcule, fracturi și diviziuni iluzorii. Am o surpriză neplăcută pentru fostul premier, PSD este mai unit ca niciodată, solid și hotărât să guverneze bine în folosul românilor. Am arătat în acești ultimi 2 ani că știm cum să o facem. De ce ne-au ales cetățenii? Pentru un program de guvernare pe care-l aplicăm în fiecare zi și de la care nu ne vom abate, niciun milimetru, pentru că dă roade. Îl întreb și eu retoric pe Ponta, cum altfel am reușit să creștem salarii în această țară, să creștem pensii, să creștem alocații în România, cu toată opoziția celor care fac zgomot și nimic altceva? Diferența majoră, domnule Ponta este că cei care au rămas vor să vadă România puternică și prosperă, în timp ce acei care v-au urmat se simt mai confortabil să stea pe tușă și să vocifereze”.