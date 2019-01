Recompensă pentru campionul României la volei pe plajă

Evenimentul s-a petrecut la Oradea, orașul de domiciliu al sportivului în vârstă de 38 de ani ce se poate lăuda cu opt titluri de campion. La acesta au participat și alți doi medaliați din ultimii ani ai CS Fan, Moisă Abrudan și Adrian Holhoș, ultimul fiind partener al lui Lelea la începutul sezonului trecut, retras apoi din activitatea campetițională.

Lelea, legitimat la Fan Arad încă de la înființare (2013), și Bădiceanu – cuplu care a primit un premiu special în cadrul Galei Sportului Arădean 2018 – au reprezentat, în toamnă, România la Jocurile Balcanice din Turcia, unde o accidentare a primului i-a îndepărtat de podium, ocupând locul 5, iar în acest an vor concura, probabil, la turneele preolimpice.

De remarcat că CS Fan Arad este unul dintre puținele cluburi de pe Mureș care se poate lăuda cu un aur național în 2018, la nivel de seniori. Clubul condus de inimosul Ștefan Gog va organiza și în acest sezon un turneu de seniori și senioare, Fan Tour Arad fiind programat de către FR de Volei între 12-14 iulie, după București Open (4-7 iulie), în calendarul provizoriu mai apărând turnee naționale la Bonțida – Cluj și Mamaia (3 competiții, plus finala CN și Cupa României, ultima o întrecere înființată în acest an).