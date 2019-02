Recursul compensatoriu, în folosul studentei criminale

ARAD. Carmen Şatran, fostă Bejan, condamnată în anul 2011 la 20 de ani de închisoare pentru crimă, beneficiază din plin de recursul compensatoriu. Potrivit adevarul.ro, care a primit informaţii din interiorul Penitenciarului Arad, acolo unde fosta studentă de la Medicină îşi ispăşeşte pedeapsa, Carmen beneficiază, în baza recursului compensatoriu, de aproximativ 400 de zile câştig. Fosta studentă a executat aproape 10 ani de închisoare din cei 20, cât are condamnarea. Dacă se pun la calcul cele 400 de zile, Carmen Şatran ar urma să mai stea după gratii aproape nouă ani.

Numai că sistemul penitenciar poate veni cu alte zile câştig pentru criminală. Dacă a participat la programele de reintegrare, dacă a muncit pe parcursul executării pedepsei, dacă nu are rapoarte, aceasta ar putea beneficia de alte zile câştig. Uşor-uşor, Carmen Şatran ar putea să îşi facă nişte calcule. Pentru că, dacă a fost un deţinut „model”, ar putea ieşi din puşcărie în 5-6 ani. Plus că, în perioada în care mai stă după gratii, studenta criminală câştigă, în continuare, zile de libertate în baza recursului compensatoriu.

Recursul compensatoriu a fost legiferat de actualul Guvern, după ce Uniunea Europeană a decis că deţinuţii din România nu beneficiază de condiţii decente în puşcării. Drept urmare, statul a decis că, decât să plătească despăgubiri în bani infractorilor, mai bine le oferă zile câştig. Aşadar, la fiecare lună petrecută după gratii, puşcăriaşii câştigă şase zile care le sunt scăzute din pedeapsă.

Crimă oribilă

În ceea ce o priveşte pe Carmen Şatran, fostă Bejan, aceasta a devenit „vedetă” peste noapte în august 2009. Atunci, împreună cu iubitul ei, Sergiu Florea, au omorât un bărbat din Timişoara, după care l-au tranşat, încercând să scape de cadavru. Ambii criminali erau studenţi la Medicină la momentul crimei, iar victima era clientul fetei care, se pare, se prostitua în căminele studenţeşti din oraşul de pe Bega. Cei doi au fost prinşi repede de poliţişti, iar în anul 2011 au fost emise şi sentinţele definitive pe numele lor: ambii trebuie să ispăşească 20 de ani de închisoare.