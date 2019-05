Reflectoarele pe supersportivii Aradului

ARAD. A dat lovitura. Vorbim de Ovidiu Şerban, preşedintele CS Universitatea Aurel Vlaicu Arad, care a înregimentat în cadrul clubului câţiva ultramaratonişti, care au strâns aproape toate medaliile la „naţionalele” de ultraatletism şi Concursul Internaţional de alergare S24H de la Timişoara. Atleţii Mara Guler, Roland Unterweger, Iulia Ghinga, Denisa Mateucă, Nicoleta Şuşcă, Andreea Șușcă și Vasile Blidar și-au depășit limitele și au cucerit medalii prețioase în cursele de 6, 12 şi 24 de ore. Aceştia au stat, ieri, sub lumina reflectoarelor, într-o conferinţă de presă organizată la sediul CSU Arad.

Planuri mari

„Eu am făcut foarte puţine pentru aceşti admirabili sportivi, mai multe a reuşit Vasile Blidar, cel care i-a strâns împreună şi a format un grup extraordinar. Vreau să le asigur în această vară un cantonament centralizat şi să le rezolv problema echipamentului sportiv. Vom depune şi un proiect la Primărie, în sesiunea a doua de finanţări nerambursabile, pentru a le putea asigura acestor sportivi şi o îndemnizaţie. Am planuri mari, inclusiv construirea unui teren de atletism într-un balon şi aducerea în Arad a CN de ultramaraton” – a spus Ovidiu Şerban. Care a catalogat drept uluitoare performanţele alergătorilor arădeni.

Limite (im)posibile!

La 42 ani, doctorul Mara Guler a câştigat întrecerea feminină de 24 ore, alergând 215 de kilometri, distanța dintre Arad și capitala Serbiei, Belgrad, depășindu-și propriul record național, de 212 kilometri. „În viața de zi cu zi este o femeie obișnuită, cu familie, copil, cu o meserie respectabilă, cea de medic, iar după toate îndatoririle zilnice găsește timp și putere pentru a se antrena. În zilele din timpul săptămânii aleargă 20 de kilometri, în weekend și mai mult, deseori la concursurile organizate în țară și străinătate. Nu știu dacă Mara e cea mai bine pregătită din punct de vedere fizic, dar mental nicio sportivă nu se ridică la nivelul său”, i-a făcut Vasile Blidar prezentarea valoroasei atlete.

Cu o modestie incredibilă, Mara a vorbit despre ultima sa performanţă: „Când pornesc într-o astfel de cursă, în care presupune să te învârți în cerc o zi întreagă, nu mă uit la ceas aproape deloc, ci doar îmi verific pulsul. Îl reglez undeva la 100 de bătăi pe minut și aștept să treacă orele, restul ține în mare parte de psihic. Am alergat o zi întreagă cu două opriri a câte 10 minute fiecare. Nu mă așteptam să câștig, dar sunt foarte fericită. Îi mulțumesc antrenorului cu care mă pregătesc la sală, Sorin Cazacu şi campioanei naţionale de aleergare montană, Cristina Cecan, care a fost lângă mine la această cursă, dar și colegilor din Arad”.

Cea mai mare performanță a atletei de la CS Universitatea a venit anul trecut, în SUA. Mara Guler a încheiat pe locul 2 în cursa „Icarus”, din statul Florida, alergând 653,537 kilometri în 6 zile. Iar anul acesta va fi, din nou, prezentă la start, nu înainte de a aborda „mondialele” de 50 Km de la Braşov – unde mai sunt calificaţi Iulia Ghinga, Roland Unterweger şi Sorin Mîneran – , „mondialele” de 24 ore din Franţa şi Spartatlonul de 246 Km.

Poveşti de succes

Şi ceilalţi performeri au vorbit despre povestea medaliilor şi nu numai: „Am plecat doar cu gândul să termin cursa şi să nu mă accidentez. Am fost mult timp pe locul 2, în spatele unei atlete cu 20 de ani mai tânără. Am ţinut acelaşi ritm şi am reuşit să câştig cu record naţional” (Iulia Ghinga, profesoară de chimie); „Mulţumesc lui Sorin Mîneran, fără el nu aş fi putut câştiga. Am fost la doar 500 metri de a bate recordul naţional” (Roland Unterweger); „Pentru noi a fost o provocare, iar medaliile câştigate o imensă surpriză. Am alergat din plăcere, fără nici o presiune, iar acum ne împărţimtimpul liber între arbitraj la meciurile de fotbal şi alergare” (surorile Nicoleta şi Andreea Şuşcă).