Refugii distruse în stațiile de tramvai

Arădenii care călătoresc zi de zi cu tramvaiele au observat că refugiile din stații sunt din ce în ce mai distruse, făcând referire la sticla spartă ce stă să se desprindă de pe ramă. Practic, în mai multe stații de tramvai refugiile sunt un pericol, existând riscul ca arădenii să fie loviți de sticla spartă care ar trebui să asigure pereții refugiilor. Din păcate, însă, se pare că momentan nu există soluție pentru această problemă, directorul Companiei de Transport Public subliniind că nu a găsit o sticlă securizată potrivită pentru refugiile în cauză.

„Avem o singură problemă cu aceste refugii: fabricantul, când a făcut acele refugii, a prevăzut o sticlă foarte groasă și securizată pentru a nu fi un pericol în caz de spargere. Nu am găsit decât o sticlă securizată de o grosime mai mică, ceea ce ar pune în pericol viața călătorilor dacă s-ar sparge. Panouri de sticlă securizată atât de mari și de grosimea indicată de fabricant, noi nu am reușit să găsim. Am găsit ca variantă sticlă simplă, nesecurizată, dar aceea ar pune în pericol viața arădenilor, în caz de spargere”, ne-a declarat directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja.

Mai mult, din spusele directorului CTP Arad, problema a fost dezbătută și în comisia tehnică a Companiei, însă soluții tot nu s-au găsit. „Am analizat ca variantă înlocuirea panourilor de sticlă cu unele de policarbonat, dar acesta din urmă nu are o transparență la fel de mare ca sticla”, a mai spus Godja. În concluzie, până când CTP Arad va reuși să găsească o soluție estetică, dar și sigură, pentru refugiile din stațiile de tramvai, arădenii trebuie să se păzească de pericolul sticlelor sparte.

Finanțate prin BERD

Refugiile din stațiile de tramvai au fost amplasate ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii rulante și a stațiilor de tramvai finanțate prin Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Din spusele directorului CTP, refugiile au fost construite și livrate către CTP de către o firmă specializată în publicitatea stradală și „nu mai există nicio relație contractuală cu respectiva firmă”.