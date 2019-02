Regenerare urbană în Vlaicu

Dacă pe celelalte șantiere am găsit muncitori, în Vlaicu nu am găsit niciunul. Vă reamintim că în cadrul acestui proiect va fi reabilitată o suprafaţă de 39.522 de metri pătraţi destinată parcării autovehiculelor, 11.442 mp de trotuare amenajate, canalizare pluvială pe o lungime de 2.000 m, spaţii verzi pe o suprafaţă de 10.019 mp, 35 cvartale reamenajate, 1.167 locuri de parcare amenajate la sol, plus alte 43 de destinate persoanelor cu dizabilități.